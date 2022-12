Eßlinger Dorftheater spielt vor ausverkauftem Haus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Mal haben die Laienspieler vom „Dorftheater Esslingen“ in der Pfarrscheuer vor vollem Haus gespielt und das Publikum bestens unterhalten. Aufgeführt wurde „Die wilde Kathi“, ein lustiger Dreiakter von Willy Stock.

Es handelt sich dabei um ein „Bauernhof-Stück“ aus einer Zeit, als man noch mit D-Mark zahlte, es auf Bauernhöfen keine Computer gab und statt Saisonarbeitern noch Knechte und Mägde auf dem Hof waren, als Ladewagen noch ganz neu und Frauen noch nicht bei der Bundeswehr waren. Lange her also.

Regisseur und Organisator Karl Honold begrüßte die Gäste und der zum ersten Mal mitwirkende Jungmusikant Anton Nowak spielte zur Einstimmung vor jedem Akt auf seinem Keyboard, bevor als bauernhoftypisches „Klingelzeichen“ein dreifaches Muhen die Bühne für die Schauspieler freigab: Seit dem Tod der Mutter des Jungbauern Martin (Nicolay Nowak) muss Magd Kreszenz (Martina Taschler) die Küche führen, aber ihre schlechten Kochkünste finden absolut keinen Anklang.

Altknecht Florian (Rainer Zimmermann) und Oma Theresia (Claudia Gönner) liegen dem Jungbauern ständig in den Ohren, doch endlich zu heiraten, damit wieder eine Bäuerin auf den Hof kommt. Anbieten würde sich die "wilde Kathi" vom Nachbarhof (Susanne Martin), die Geld hat, aber auch Haare auf den Zähnen und „eine böse Schwertgosch“.

Da Martin sich strikt weigert, stellt Oma Theresia schließlich eine Haushälterin ein. Dabei handelt es sich um die nette Liesbeth (Kerstin Mayer-Flemming), die jüngere Schwester von Kathi, die lange weg war und nun nach Hause zurückgekommen ist.

Das Unvermeidliche geschieht, Martin und Liesbeth kommen sich schnell näher. Aber es tut sich ein Problem auf: Im Testament ihrer verstorbenen Mutter steht, dass Liesbeth erst heiraten darf, wenn die ältere Kathy unter der Haube ist. Dieses Problem scheint zunächst unlösbar. Dann kommt Jungknecht Michel (Marc Honold) ins Spiel: Der findet die wortgewaltige und garstige Kathi gar nicht so übel, und meint, dass man die „halt erscht mol e weng zähme“ müsse und dass er sowieso nur eine heiraten würde, die „reichlich Pfeffer im A… hat“.

Also macht er der wüsten Kathy einen Antrag, auf den diese überraschend schnell einwilligt, aber nur unter der Bedingung: Michel muss es eine Stunde lang mit ihrem Hofstier Goliath aufnehmen.

Der nimmt die Herausforderung an, verschwindet hinüber zum Eichenhof und wird dann blutend und mit zerfetzten Kleidern in die heimische Stube geschleift. Er hat die Probe, wenn auch schwer lädiert, bestanden. So gibt es am Ende dann zwei Hochzeiten, nur die Magd Kreszenz, die sich auch Ambitionen auf Michel gemacht hatte, geht leer aus.

Jede Menge Situationskomik sorgte für beste Stimmung in der Pfarrscheuer. Für Lacher sorgten zum Beispiel immer wieder die Sprüche des knitzen Altknechts oder auch die Streitereien zwischen ihm oder Knecht Michel und der schlagfertigen Magd Kreszenz. Auch Floris „gesundes“ Fußbad mit Schweinemist wurde sehr belacht.

Als Souffleuse fungierte erstmals Dinah Schmid, beim Bühnenbau wirkte auch Michael Burow mit. Geschminkt wurden die Schauspieler von Conny Tuleweit und Christina Lehmann. Leiter und Regisseur Karl Honold hat ein glückliches Händchen in der Auswahl des Stückes und der Verteilung der Rollen bewiesen.