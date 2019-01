Eschentriebsterben: Auch Tuttlinger Bäume sind betroffen

Eine unheilbare Pilzerkrankung an Eschen hat zur Folge, dass in der kommenden Woche rund um die Festungsruine Hohentwiel bei Singen rund 700 Bäume gefällt werden. Auch in Tuttlingen sind Bäume befallen – unter anderem auf dem Honberg. Aber: „So drastisch wie in Singen ist es bei weitem nicht“, sagt Stadt-Pressesprecher Arno Specht.

Auch in Tuttlingen beschäftige sich die Stadtverwaltung mit dem Thema Eschentriebsterben, so Specht. Im Visier hat die Stadtverwaltung dabei etliche Eschen, die rund um den Honberg stehen. Gefällt oder zumindest gekürzt werden müssen möglicherweise etliche Bäume, die oben auf dem Honberg stehen – teils entlang der Zugangswege, teils im Burgareal. „Dort müssen wir genauer hinschauen und bei Bedarf auch mal fällen oder einkürzen, jedoch in überschaubarem Umfang“, so Specht.

Keinen Handlungsbedarf gibt es aktuell für die Eschen im Waldgebiet an den Hängen des Honbergs: „Diese stehen meistens mitten im Waldbestand. Eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht gibt es dort also nicht“, sagt Specht.

Der Pilz, der für das Eschentriebsterben verantwortlich ist, wurde aus Asien eingeschleppt. Seit 2007 ist er in Deutschland nachgewiesen. Mittlerweile sind in Baden-Württemberg Schätzungen zufolge rund 95 Prozent der Eschen von dem Pilz befallen. Anzeichen, dass ein Baum befallen ist, ist ein verstärkter Blattfall bereits im Sommer und in der Folge eine lichte Krone. Während die meisten Bäume irgendwann absterben und instabil werden, kommen einige wenige Eschen mit dem Pilz klar.

In Tuttlingen mussten einige befallene Bäume bereits während der Neugestaltung des Bürgerparks gefällt werden. „Dies geschieht in städtischen Grünanlagen aber nur dort, wo die Bäume in stärker frequentierten Bereichen von öffentlichen Anlagen stehen – also dort, wo viele Menschen unterwegs sind und folglich auch eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht besteht“, sagt Specht.