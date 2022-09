„Es war mir eine Ehre“: Tuttlingen verabschiedet Ersten Bürgermeister Emil Buschle

Mit lang anhaltendem stehenden Applaus und einer Träne im Augenwinkel ist Emil Buschle am Dienstag als Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen verabschiedet worden. Nach 16 Jahren im Amt und 42 Jahren bei der Verwaltung würdigten die Redner vor 200 geladenen Gästen sein Wirken und seine Verdienste. „Es war mir eine Ehre“, sagte Buschle zum Abschluss seiner Rede.

Nach 42 Jahren geht eine Ära zu Ende

Seit 1980 hat Buschle für die Stadtverwaltung gearbeitet. Bereits sechs Jahre später übernahm er als Hauptamtsleiter Führungsverantwortung, die letzten 16 Jahre war er Erster Bürgermeister (EBM) der Kreisstadt. „Eigentlich“, meinte Oberbürgermeister Michael Beck, „ist es undenkbar, dass es eine Zeit nach Emil Buschle gibt.“ Mit seinem Ausscheiden zum Ende des Monats gehe eine Ära zu Ende.

Beck stellte nicht nur heraus, dass Buschle „alle, das ganze Rathaus, die Familie“ stets auf Trab gehalten und die Nerven manchmal auf eine Probe gestellt habe. Wegen seiner Gabe, sich wortreich zu entschuldigen, könne man ihm aber nicht sauer sein.

Ich werde das vermissen, sagte OB Beck.

Der künftige Ruheständler, der dienstältester Ortsvorsteher in Baden-Württemberg ist, habe sich immer als Bindeglied zwischen der Kreisstadt und den übrigen Kommunen verstanden. „Für mich waren die Gemeinden immer ein Partner auf Augenhöhe“, machte Buschle in seiner Ansprache deutlich.

Ein Kümmerer als das soziale Gewissen des Rathauses

Der EBM sei ein „Kümmerer, das soziale Gewissen im Rathaus“ gewesen. „Emil hat seine Position genutzt, um Gutes zu tun“, sagte Beck, der die Fähigkeit Buschles hervorhob, Kontakte zu knüpfen. „Davon hat die Stadt am meisten profitiert“, meinte der OB, der Buschle als Abschiedsgeschenk ein Kreuz des Tuttlinger Künstlers Roland Martin überreichte. Dieses, so Buschle, wolle er sich – trotz seines festen katholischen Glaubens – ökumenisch segnen lassen.

Für Hans Roll, langjähriger CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, war die „hohe politische Begabung und Intelligenz, die Leidenschaft zur Politik“, eine prägende Eigenschaft von Buschle, die er vor allem für die Bereiche wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und die medizinische Versorgung einsetzte.

Der kommende Ruheständler habe sich aber auch durch Eloquenz und seine humanitäre Ader ausgezeichnet. Als „älterer Herr, der glücklich im Ruhestand angekommen ist“, wollte Roll keine „altväterlichen Ratschläge für den neuen Lebensabschnitt geben“, aber: „du solltest zur Ruhe kommen“.

Gutes Wort zählt mehr als beste Gabe?

Josef Bär war wohl einer derjenigen, die Buschle am längsten kennen. In seiner Zeit als Hauptamtsleiter beim Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg, der am Mittwoch das 50-jährige Bestehen feierte, habe sich der spätere Bürgermeister von Wehingen, Egesheim und Reichenbach auch um die Auszubildenden gekümmert.

So auch um Emil Buschle. „Wir kennen uns seit 45 Jahren“, meinte Bär, er habe ihn immer als kompetenten Gesprächspartner geschätzt und sich für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ gedankt. Eigentlich habe er sich an das Sprichwort halten wollen, ein gutes Wort zählt mehr als die beste Gabe. Weil er von seiner Laudatio nicht ganz überzeugt gewesen sei, brachte er noch nahrhafte Produkte vom Heuberg – Nudeln, Mehl und Schnaps – mit.

Ein Ruhekissen mit den Koordinaten des Heimatorts

Von Stefan Helbig, Erster Landesbeamter beim Landkreis, gab es ein Ruhekissen. Bestickt mit den Koordinaten des Mühlheimer Stadtteils Stetten, damit er immer wieder an seinem Wohlfühlort aufwachen könne. Helbig erinnerte an den „gewieften Verhandler Buschle“, der die Politik nicht als „Kunst der Staatsverwaltung“ angesehen, sondern stets Visionen für die Zukunft gehabt habe.

„Zu meinem ersten Gespräch, es ging um den Hochschulcampus, habe ich Begleitschutz bekommen. Ortwin Guhl wurde mir zur Seite gestellt, weil man Sorge hatte, Emil Buschle, würde mich mit seiner Erfahrung überrollen“, erinnerte sich Helbig. Dies sei aber nie der Fall gewesen.

Es waren immer faire Gespräche. Stefan Helbig

Imponierend sei gewesen, dass Buschle es immer als Herausforderung gesehen habe, beim Anblick eines unbekannten Gesichtes diesen Menschen kennenzulernen, so Helbig. „Wer den Satz, der kennt Gott und die Welt, erfunden hat, der muss an Dich gedacht haben, Emil“, meinte der Laudator. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Unterstützung anderer hätten Buschle stets viel bedeutet. „Du wirst nun viel Zeit für das Ehrenamt haben. Ich wünsche Dir die Kraft, auch einmal Nein zu sagen.“

Emotionsgelanden und stur

Christian Karle berichtete als Personalratsvorsitzender, dass bei Treffen mit Buschle „nicht immer nur positive Energie im Raum“ gewesen sei. Das könne aber auch daran gelegen haben, dass er genauso emotionsgeladen und stur sein könne, wie der frühere Vorgesetzte. Er dankte unter anderem für den „Respekt, das Zuhören, Vertrauen, die Unterstützung und die gute Arbeit für die Stadt“.

Höhepunkte der Verabschiedung waren zweifellos die Lobreden oder -hymnen von Cornelia Seiterich-Stegmann (CDU-Stadträtin) als Poetryslam und der LBU-Fraktion, die ein Ständchen auf die Bühne brachten. „Ich bin tief bewegt, tief berührt, was an diesem Abend geboten worden ist. Ich fühle mich sehr geehrt, dass so viele gekommen sind“, sprach Buschle.

Ein Tag, den Buschle immer gefürchtet hat

Mit dem Tag der Verabschiedung sei nun der „Moment gekommen, vor dem ich mich immer gefürchtet habe. Auch wenn ich wusste, dass er unausweichlich ist“, meinte Buschle, der immer Bürgermeister werden wollte, aber nicht „ohne Wenn und Aber“. Aus Stetten habe er nicht weggehen wollen, berichtete er. Trotzdem habe er, als OB Beck ihn fragte, Erster Bürgermeister werden zu wollen, spontan ja gesagt.

Kein Wort über, aber Kritik an Nendingen

Auch wenn es in der Stadtverwaltung immer Führung und Ziele brauche, gehe doch nichts über die Mitarbeiter. „Sie machen den Erfolg aus.“ So habe sich Tuttlingen in den vergangenen 16 Jahren gut entwickeln können.

Wie bei der Zusammenarbeit mit den Kommunen sei es ihm immer wichtig gewesen, dass sich auch die Ortsteile – unter Wahrung ihrer Identität – weiterentwickeln. „Das ist in Möhringen und Eßlingen gelungen. Andernorts nicht“, bilanzierte er. Da hätte er sich mehr Korrektheit und Anstand gewünscht.

Jetzt steht die Familie im Vordergrund

Dies könne seine persönliche Bilanz aber nicht trüben. „Es waren 42 wunderbare Jahre, die mich geprägt haben.“ Er habe immer am Limit gearbeitet, habe den Menschen nah sein wollen. „Jeden Menschen recht tun, das kann keiner. Ich war immer auch nur ein Mensch, mit Fehlern, Ecken und Kanten. Ich entschuldige mich, wenn ich Menschen verletzt habe“, sagte Buschle, der sich nun Zeit für seine Familie, Frau, Kinder und Enkelkinder, nehmen will. „Sie haben mir in all der Zeit den Rücken freigehalten und Emil Buschle genommen, wie er ist. Ich habe Ihnen viel zugemutet und hoffe nun, das zurückgeben zu können.“

Der Verwaltung und seinem Nachfolger Uwe Keller gab er noch Aufgaben mit. Man müsse sich um die Verlagerung von Straßenbau Storz, den Fortbestand der Hochschule und die Entwicklung des Bächetals kümmern.

Zudem müsse die Situation an der Donau – Abstau oder nicht – endlich geklärt werden. „Und arbeiten Sie an Konzepten, gegen die Vereinsamung von älteren Menschen. Sorgen Sie dafür, dass die Stadt ihr soziales Antlitz behält und die kulturelle Vielfalt erhält.“