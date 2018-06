Viel Geduld bringen die Prozessbeteiligten im Fall der wüsten Prügelattacke kurz vor Weihnachten 2015 mitten im Zentrum Tuttlingens auf. Am Dienstag hörten sie neun weitere Zeugenaussagen und den Bericht einer Reha-Medizinerin.

Aus Allensbach am Bodensee kam die 54-jährige Oberärztin, um vor der Schwurgerichtskammer über den „unerwartet sehr günstigen Verlauf“ der Behandlung des damaligen Prügelopfers zu berichten. Nachdem der Notarzt den damals 21-jährigen Tuttlinger – blutüberströmt und schwerst verletzt – in die Klinik in Villingen-Schwenningen eingeliefert hatte, verschlechterte sich dessen Zustand „massiv“, wie die Ärztin aus dem Vorbericht zitierte. Der Patient mit Schädelbruch und Blutungen in beiden Hirnhälften musste künstlich beatmet werden. Auch die Riss- und Quetschwunden galt es zu behandeln, ebenso den Bruch beider Unterarmknochen links.

Die Mediziner legten eine Drainage, um den Druck des geschwollenen Hirns zu verringern, sahen sich aber bald darauf gezwungen, einen Teil der linken Schädeldecke zu entfernen. Wie häufig bei künstlich beatmeten Patienten, kamen Lungenentzündungen hinzu und es ergab sich der Verdacht auf Epilepsie. Erst nach zwei Wochen konnte das Beatmungsgerät, fünf Tage später die Ventrikeldrainage entfernt werden. Am 13. Januar 2016 wurde der Patient in die Reha-Fachklinik verlegt. Bei 170 Zentimeter Körpergröße wog der zuvor sportliche junge Mann nur noch 46 Kilogramm, eine verbale Kommunikation mit ihm war unmöglich, ernährt wurde er per Magensonde. Zwei Wochen später wurde sein Befund auf „Schwergeschädigter“ herabgesetzt, Ende Februar begann die erste Reha-Behandlung.

Kurz vor seiner Entlassung Anfang Mai hatte die Ärztin immer noch Wortfindungsstörungen, asymmetrische Mimik und den Verlust von Geruchs- und Geschmacksempfindung festgestellt. Auch eine „eingeschränkte psychische Belastbarkeit“ diagnostizierte sie und vermutete einen „Verdrängungsmechanismus“. Nur sieben bis 27 Prozent der Patienten mit solch einem schweren Schädel-Hirn-Trauma erholen sich so gut“, erklärte sie. „30 bis 40 Prozent sterben, die anderen bleiben mittelstark, schwer oder gar schwerst behindert“. Eine endgültige Beurteilung über die Heilung bei dem seit einigen Tagen 22-Jährigen sei frühestens „ein Jahr ab Trauma“ möglich.

Einen Teil des Heilerfolgs sah die Sachverständige im Naturell des Patienten: „Er hat sehr ehrgeizig trainiert, um auf Rollstuhl und Gehhilfe verzichten zu können“. Dennoch ist der Geschädigte weiterhin arbeitsunfähig und auch der zur Tatzeit bevorstehende Fahrunterricht muss verschoben werden. Eine weitere stationäre Reha ist geplant.

Was der Überfall für die Familie des jungen Mannes bedeutete, darüber sprach dessen 45-jähriger Vater: „Es war der Horror. So etwas wünscht man nicht mal seinem ärgsten Feind“. Mit belegter Stimme erzählte er, wie seine Frau immer wieder versucht hatte, mit dem Sohn zu sprechen, ihn nach Namen der Verwandten zu fragen. Als der dann „Mama, Du nervst“ murmelte, seine ersten verständlichen Worte, seien alle glücklich gewesen. Auch heute sei sein Sohn noch sehr wetterfühlig, habe Schmerzen im Bereich der später wieder implantierten Schädeldecke und an dem gebrochenen Arm.

Mehrere Stunden lang die Zeugenaussage der 31-jährigen Osteuropäerin, die zur Tatzeit mit dem 34-jährigen Angeklagten liiert war. Eine weitere Dolmetscherin für eine andere Sprache war neben den beiden an allen Prozesstagen arbeitenden Rumänisch-Dolmetschern nötig.

Zeugen in Handschellen

Zwei Zeugen wurden in Handschellen vorgeführt: Ein Landsmann der Angeklagten erlebte so noch einmal die Fahrt von Rottenburg nach Rottweil, 14 Stunden später stand seine Abschiebung an. Aus Ravensburg kam einer der damaligen Securityleute im Campus-Club, welche die beiden Angeklagten nach deren Randale rausgeworfen hatten. Warum er denn einsäße, wollte die Verteidigerin wissen. „Das geht Sie nichts an!“ lautete die herbe Replik.

Der Prozess geht am 18. Oktober um 9 Uhr weiter. Das Urteil soll am 20. Oktober gefällt werden.