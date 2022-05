Es steigt wieder Dampf über Tuttlingen auf

Die „dampfloklose“ Zeit in Tuttlingen hat seit dem vergangenen Sonntag endlich ein Ende. Zahlreiche Urlauber aus dem Bodensee- und Schwarzwaldraum haben den Saisonstart nach der Corona- und Winterpause genutzt und das Tuttlinger Dampflokmuseum besucht. Aber auch viele Besucher aus Tuttlingen und Umgebung waren beim Eintritt sichtlich froh darüber, eine weitere Gelegenheit für einen Sonntagsausflug direkt vor der Haustüre zu haben, heißt es in einer Mitteilung des Museums.

Bis zum Saisonende am 3. Oktober können sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr der große Ringlokschuppen, die Drehscheibe und das Außengelände mit all den historischen Dampflokomotiven besichtigt werden. Ein besonders Erlebnis können alle Besucher am Sonntag, 15. Mai, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr erleben: Zu jeder vollen Stunde finden Fahrten auf dem Museumsgelände statt. Das Mitfahren ist bereits im regulären Eintrittspreis mit enthalten.