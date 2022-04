Es gibt nichts Gutes außer man tut es

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frei nach dem Motto von Erich Kästner haben die beiden Schülersprecherinnen des IKG Tuttlingen, Lia Sutor und Vy Tran, im Namen aller Schüler beim orthodoxen Ostergottesdienst in Stockach die Kinderaugen leuchten lassen. Die SchülerInnen des IKG wollten helfen und sich solidarisch zeigen mit den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine. Und was liegt da näher als ein Ostergeschenk? Sie überreichten insgesamt mehr als 70 liebevoll zubereitete Osterpäckchen, welche ganz viele IKG-Schülerinnen und -Schüler gespendet hatten. An der tollen Aktion waren Schülerinnen und Schüler, die SMV und Eltern des IKGs beteiligt.

Der Gottesdienst in Stockach, der durch die sozialen Medien über die Orts- und Kreisgrenzen publik gemacht wurde, hat einen regen Zuspruch erfahren und war der ideale Rahmen für die Übergabe der Geschenke