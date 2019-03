Es geht ins „Übermorgenland“

In seiner Live-Multivision „Oman & Emirate — Übermorgenland“ entführt der Orient-Experte Hartmut Fiebig am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen in ein modernes „Morgenland“.

7000 Jahre weisen die archäologischen Spuren der Golfregion in die Vergangenheit zurück. Noch bis zu den ersten Ölfunden in den 1950er-Jahren aber lagen Abu Dhabi und Dubai im Dornröschenschlaf. Was folgte, ist ein rasanter Aufstieg zur globalen Drehscheibe von Handel, Tourismus und Kultur. Heute ist die Welt der Vereinigten Arabischen Emirate ein Synonym für Internationalität, Luxus und Big Business.

In seiner neuesten Live-Multivision „Oman & Emirate — Übermorgenland“ erschafft der Orient-Experte Hartmut Fiebig mit hochwertiger Fotografie und mitreißender Erzählung ein Portrait vom Hochglanz-Gesicht des modernen Orients. Er erkundet Abu Dhabi, die Hauptstadt der Emirate, mit ihren Kulturtempeln und Mega-Events ebenso wie die Handelsmetropole Dubai auf ihrer permanenten Jagd nach Rekorden. Dabei blickt er auch hinter die Kulissen und lernt das Leben von Gastarbeitern und Glücksrittern, Schuftenden und Scheichs kennen.

Den kaum bekannten anderen fünf Emiraten des Staatenbundes, Fujairah, Ras al Khaimah, Ajman, Sharjah und Um al-Quwain begegnet er mit Kamera und Neugier, was ihm unerwartete Eindrücke einer alten Beduinenkultur und historischer Bauwerke, vom Handwerk der Perlenfischerei, von fruchtbaren Oasengärten und einsamen Gebirgswüsten schenkt. Erleben Sie eine überraschende und überwältigende Hommage an das Übermorgenland.

Karten gibt es bei der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, sowie bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Villingen-Schwenningen. Gegen Vorlage der AboKarte erhalten AboKarte-Besitzer und Begleitpersonen zehn Prozent Ermäßigung im Vorverkauf und an der Abendkasse.