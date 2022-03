Es dampfte in der Werkstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es dampfte wieder in Eßlingen! Nachdem der längst zur Tradition gewordenene Dampfabend nun dreimal hintereinander ausgefallen war, sollte die Veranstaltung trotz der „Immer-noch-Corona-Lage“ wieder stattfinden. Wegen erhöhter Sicherheitsauflagen in der denkmalgeschützten Pfarrscheuer wurde der Dampfabend diesmal in die Werkstatt der Firma Biehler-Haustechnik verlegt.

Zahlreiche Dampfmaschinen aller Art bekamen die vielen Zuschauer nach der 3G-Kontrolle bei „Es dampft in der Werkstatt“ zu sehen. Es kamen wieder Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis, um ihr Dampfspielzeug in Betrieb zu zeigen. So waren neben den Eßlingern auch Aussteller aus Pfohren, Sunthausen, Tuningen, Rietheim und Ippingen dabei. Einige Experten haben ihre edlen Geräte komplett selber gebaut. Es gab wieder Standarddampfmaschinen aus dem Spielzeughandel zu sehen oder urige Unikate aus der Vergangenheit. Auch mehrere Stirling-Motoren wurden gezeigt. Diese besondere Art der Wärmekraftmaschine gibt es schon seit 1816. Viele der Exponate stammen noch aus der Kindheit der Betreiber.

Albvereins Kassenwart Rainer Zimmermann zeigte zusammen mit seinen beiden Enkeln zwei Dampfmaschinen, mit denen er „wie damals als Kind“ Geräte antrieb, die er mit seinem Märklin-Baukasten selbst konstruiert hatte. Auch Enkel Johann steuerte eine noch am Nachmittag gebaute Lego-Windmühle zum Antrieb mit der Dampfmaschine bei. Zur Begeisterung der umstehenden Kinder konnten die drei sogar Pommes Frites zersägen. Auch ihre beiden dampfbetriebenen „Put-Put-Boote“, gebaut aus leeren Fischdosen, Trinkröhrchen und Getränkedosenblech, fanden reges Interesse.

Als Zuschauer waren viele Eßlinger gekommen, aber auch befreundete Albvereinsgruppen, zum Beispiel aus Wurmlingen oder Tuttlingen, zeigten sich als interessiertes Publikum. Großen Zuspruch fanden natürlich auch die Pommes Frites, die es traditionell aus der Hand von Vorstand Werner Fuß für alle gab.

Den Dampfabend des Albvereins gibt es seit Mitte der Neunziger Jahre. Beim ersten Mal liefen im Rahmen des allgemeinen Spiele-Abends auf der Heusackhütte gerade einmal drei Maschinen, dann wurden es schnell immer mehr Teilnehmer. Vor einigen Jahren musste der Abend dann wegen Platzmangels in die Pfarrscheuer verlegt werden. Nun hat er in der Werkstatt der Firma Biehler eine neue Heimat mit passendem Ambiente gefunden.