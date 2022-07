Erzieher und Erzieherinnen gesucht und gefunden

Im Land Baden-Württemberg werden bis in das Jahr 2025 über 72 000 neue Erzieher und Erzieherinnen benötigt. So gehen die 48 Absolvierenden der Fritz-Erler-Schule als staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher angesichts des gravierenden Fachkräftemangels in eine sorgenfreie und sichere berufliche Zukunft. Da gilt es sich doppelt zu freuen: Über den Anschluss sowie über die sichere Stelle, schreibt die Schule in einem Bericht.

Die staatliche Anerkennung zum Erzieher oder zur Erzieherin und den „Bachelor Professional in Sozialwesen“ erhielten:

Praxisintegrierte Ausbildung: Monja Aicher (Preis), Mahlstetten; Katrin Bacher (P), Seitingen-Oberflacht; Tatiana Becker , Wurmlingen; Vanessa Braun , Tuttlingen; Yuliia Chylikina , Emmingen-Liptingen; Chayenne Dubois (Lob), Tuttlingen; Josephine Dury (L), Bräunlingen; Andreas Fuss (L), Tuttlingen; Luisa Gnirß (L), Emmingen-Liptingen; Lisa Gottschalk (L), Tuttlingen; Julia Lepszy (P), Tuttlingen-Möhringen; Leonie Mattes (P), Neuhausen; Saskia Pschorn (L), Rietheim-Weilheim; Jacqueline Ruf (P), Tuttlingen; Ina Sigl (L), Sigmaringen; Jovana Vucinic (L), Tuttlingen; Anica-Danielle Weiß , Wurmlingen; Dzana Zametica (L), Tuttlingen; Tatjana Jazuk (L), Aldingen; Nicole Müller (L), Spaichingen; Anja Schüle (L), Leibertingen

Fachschulausbildung mit Anerkennungsjahr: Andreea Florina Alexandru , Tuttlingen; Aleksandra Anguseva , Immendingen; Beyza Bikec , Tuttlingen; Safa Bitar , Immendingen; Jennifer Bleile , Balgheim; Jenny Dittes , Dürbheim; Anna-Maria Fanea , Tuttlingen; Pascal Faude , Spaichingen; Lukas Feick , Tuttlingen; Tamara Luise Feller , Villingen-Schwenningen; Malena Flad (Preis), Spaichingen; Lea Gräschke , Tuttlingen; Özge Hanedan , Tuttlingen; Chiara Haselmeier , Irndorf; Lena Hauser , Gosheim; Ines Jäger (P), Spaichingen; Laurin Helena Käser , Neuhausen; Jasmin Keller , Tuttlingen; Svenja Lepszy , Tuttlingen; Anna-Maria Martin , Tuttlingen; Lena Möst , Trossingen; Stefanie Müller , Emmingen-Liptingen; Melina Nemeth , Trossingen; Gülseren Önür , Tuttlingen; Michaela Ott , Tuttlingen; Celine Richter , Tuttlingen; Romina Riffert , Spaichingen; Selina Rudolf , Fridingen; Pia Scheithauer , Immendingen-Zimmern; Lea Kristin Schnekenburger , Tuttlingen; Catharina Seilnacht (P), Geisingen; Yildiz Tomta , Tuttlingen; Nicole Ullrich , Seitingen-Oberflacht; Lauryn Vogt , Reichenbach am Heuberg; Stefanie Weiß (P), Tuttlingen-Nendingen; Nadine Werth , Balgheim.

Den schulischen Teil der Ausbildung haben bestanden und sind berechtigt, das Berufspraktikum zur Staatlichen Anerkennung und zum Erwerb des Bachelors aufzunehmen:

Klasse 2BK2SP1: Armina Alili , Tuttlingen; Alina Au , Tuttlingen-Möhringen; Nicole Bruski , Tuttlingen; Alina Joana Göhrung (Lob), Tuningen; Christina Horn (L), Neuhausen; Alisa Jäger , Neuhausen; Clara Jaissle (L), Neuhausen; Lisa Keller (L), Mühlheim a.d.D.; Milena Matera , Mühlheim a.d.D.; Emily Milinovic , Wurmlingen; Aileen Rauschke , Mahlstetten; Santina Schotkowski , Wurmlingen; Özlem Temür (L), Tuttlingen; Nele Wöhrle (L), Mühlheim.

Klasse 2BK2SP2: Anne Baier (Lob), Spaichingen; Melissa Bailer , Seitingen-Oberflacht; Amalia Anna Freudenberger , Spaichingen; Lea Geiger , Seitingen-Oberflacht; Lea Heim (Preis), Spaichingen; Fabienne Heni , Irndorf; Feyza Karaca , Deilingen; Antonia Maywurm , Spaichingen; Julia Meng , Gosheim; Deborah Parschau , Emmingen-Liptingen; Anna Pauli , Rietheim-Weilheim; Diana Schilke , Wehingen; Raphaela Schwellinger , Beuron; Marei Venohr (P), Blumberg; Janine Christin Wollanka , Aldingen; Sophie-Madeleine Zimmermann (L), Trossingen.

3BKSPT3 (Ausbildung in Teilzeit): Tatjana Jazuk (Lob), Aldingen; Nicole Müller (L), Spaichingen; Anja Schüle (L), Leibertingen