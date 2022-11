Bußgeld im Anflug: Frau wird bei illegaler Tauben-Fütterung erwischt

Dass Taubenfüttern in Tuttlingen verboten ist, hat die Stadt bereits mehrfach betont. Das schreckt aber nicht alle ab.

Seit Jahren ist die Stadt Leuten auf der Spur, die im großen Stil in der Innenstadt Futter auslegen. Eine wilde Taubenfütterin hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) nun erwischt.

„Mit Tierschutz hat das wilde Ausbringen aberwitziger Mengen Taubenfutters nichts zu tun“, stellt Ordnungsamtsleiter Benjamin Hirsch in einer Pressemitteilung klar. Trotzdem habe die Frau in letzter Zeit erhebliche Mengen Körnerfutter verteilt.

Das Bußgeld, das der Frau nun droht, liege „im deutlichen dreistelligen Bereich“, stellt Hirsch klar. Die Stadt hofft auf Einsicht der Frau, die im Wiederholungsfall noch tiefer in die Tasche greifen müsste.

Taubenfutter lockt auch andere Tiere an

Denn: Das wilde Taubenfüttern ist in mehrerlei Hinsicht problematisch. Zum einen lockt die ausgelegte Nahrung andere Vögel, Mäuse oder Ratten an, die sich das Futter dann schmecken lassen, weiß Susanne Retzer vom Verein der Tuttlinger Stadttauben.

Auch sie sieht immer wieder größere Mengen an, beispielsweise Brot, die von Menschen als Futter ausgelegt werden. „Neben dem Verbot ist das natürlich auch alles andere als artgerechtes Futter. Dadurch werden die Tiere auch auf lange Sicht krank“, sagt sie.

Retzer selbst arbeitet ehrenamtlich im Tuttlinger Taubenschlag mit. Ende 2021 hat die Stadt den Unterschlupf für Tauben an der Schützenstraße eingerichtet, der von den Tieren inzwischen sehr gut angenommen wird. Retzer versorgt mit anderen Ehrenamtlichen die Vögel, tauscht Eier gegen Attrappen aus und betreut den Schlag, der für rund 100 Tiere ausreicht.

Verbot gilt bereits über zehn Jahre

Nur im Taubenschlag ist Füttern derzeit erlaubt. Wildes Füttern lehnt die Expertin genauso ab wie die Stadt Tuttlingen, in der das Verbot bereits seit über zehn Jahren gilt. Dennoch: „Die Fütterungsstellen sind bekannt“, erläutert Benjamin Hirsch. Der KOD will deshalb weiterhin ein Augenmerk darauf haben, dass das Fütterverbot eingehalten wird – überall in der Stadt. Denn, da sind sich Stadt und Verein einig:

Je häufiger die Tiere falsch von illegalen Taubenfütterern gefüttert werden, desto stärker vermehren sie sich und leben in der Innenstadt meist an engen und stark verschmutzten Plätzen. „Das Elend der Tiere wird durch das unkontrollierte Füttern derartiger Mengen nur noch weiter gefestigt“, erläutert der Ordnungsamtsleiter.

Ein generelles Fütterungsverbot hält Retzer allerdings für falsch und spricht sich für Ausnahmeregelungen aus. „Natürlich ist es nicht richtig, wenn wild und dann noch mit dem falschen Futter gefüttert wird. Allerdings hat Futter eben auch eine Lenkungs- und Lockfunktion“, weiß sie.

Das sei besonders wichtig, um verletzte aber flugfähige Tauben zu locken. „Hochzeitstauben zum Beispiel. Diese ohne Futter zu fangen ist fast unmöglich“, so die Expertin.

100 Tiere passen in den Taubenschlag

Um die Taubenpopulation zu reduzieren, soll nicht nur das Verbot helfen, sondern auch das Austauschen der Eier in Taubenschlägen. „Wenn wir die Population wirklich merklich senken möchten, kommen wir um weitere Taubenschläge nicht drumrum“, sagt Retzer.

Um sie komplett zu versorgen, reicht der eine Taubenschlag nicht aus. Susanne Retzer

„In Tuttlingen leben rund 1000 Tauben, verteilt auf drei bis vier Schwärme. Um diese komplett zu versorgen, reicht der eine Taubenschlag nicht aus“, weiß sie und betont, dass Tuttlingen eine flächendeckende Lösung für die Tiere bräuchte.

Das heißt im besten Fall: mehr Taubenschläge. „Einen Richtung Nordstadt, einen in der Nähe des Stadtparks und einen, der noch zentraler in der Stadtmitte liegt. Das wäre schonmal ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Sie weiß aber auch, dass es schwierig ist, passende Gebäude zu finden.

Retzer wird auch weiterhin für die Tauben tätig sein, der Tuttlinger Taubenverein wird sich allerdings in den kommenden Wochen auflösen. Denn: Um ehrenamtlich zu arbeiten braucht es keinen Verein.