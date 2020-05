Es läuft alles nach Plan: Nach den Sommerferien soll der Erweiterungsbau des Städtischen Kindergartens in Nendingen benutzt werden können. Auf der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch in den Donau-Hallen haben sich die Räte zudem über die aktuelle Situation der Betreuung informiert und die Sanierung des Park- und Übungsplatzes am Feuerwehrgerätehaus thematisiert.

Der zuständige Stadtmitarbeiter Klaus Jansen informierte die Nendinger Ortschaftsräte über die derzeitige Situation im städtischen Kindergarten mit der Notbetreuung. Die „ständigen Änderungen“ hätten die Verantwortlichen vor Probleme gestellt. So gut es ginge seien die Gruppen in den zurückliegenden Wochen getrennt betreut worden, damit bei einem Corona-Verdachtsfall nicht die gesamte Einrichtung geschlossen werden müsse. Aktuell habe die Landesregierung die Notbetreuung ausgeweitet und es dürfen bis zu 50 Prozent aller Kinder gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden.

Die Leiterin des städtischen Kindergartens, Natalie Kossack, betonte, dass es aktuell zwei Notbetreuungsgruppen in der Krippe und eine Ü3-Notbetreuungsgruppe gäbe und weitere Kinder mit „besonderem Förderbedarf“ betreut werden. Die Notbetreuungs-Kinder hätten allerdings bei einem Engpass Vorrang. Bisher sei im städtischen Kindergarten aber jederzeit Platz für eine weitere Notbetreuung gewesen. Natalie Kossack hofft, wie von der Landesregierung angekündigt, ab Juli auf eine komplette Öffnung ihrer Einrichtung und Normalbetrieb. Mit betroffenen Eltern, die ihre Kinder derzeit nicht in die Kita bringen, halte sie Kontakt.

Wie dann allerdings die Betreuung und die Hygienevorschriften und weitere Maßnahmen aussehen sollen, sei bisher noch unklar, teilte Jansen den Räten mit. Das gelte es noch abzuklären.

Ab September gäbe es – soweit es die Coronakrise zulässt – weiteren Platz für zwei Gruppen, denn die Arbeiten am Erweiterungsbau „liegen im Zeitplan“, sagte der zuständige Architekt Christian Moser auf der Sitzung und ergänzte, dass Anfang August der Bau dem Putzdienst übergeben werden soll. Anschließend erfolge die Möblierung. Die Fassade werde dagegen erst im kommenden Jahr angebracht – gemeinsam mit dem bestehenden Gebäude, das eine neue Fassade erhält. Das gesamte Bauprojekt kostet laut Ortsvorsteher Franz Schilling rund 1,5 Millionen Euro.

Während der Sitzung am Mittwoch wurde auch die Sanierung der Fläche hinter dem Nendinger Feuerwehrgerätehaus thematisiert, die im Vorfeld in einem Offenlegungsverfahren angenommen wurde. Dort sollen ein Feuerwehrhof für Übungszwecke sowie ein Parkplatz für Privatfahrzeuge der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen entstehen. Das wirke sich positiv auf den Einsatzfall aus, denn nach der Fertigstellung der Maßnahme werde bei einem Einsatz ein Begegnungsverkehr bestmöglich von anrückenden Feuerwehrangehörigen in Privatfahrzeugen und den ausrückenden Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr vermieden. Die dafür nötigen Arbeiten kosten rund 92 000 Euro und werden von der Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau aus Eigeltingen übernommen.

Franz Schilling kündigte auf der Sitzung zudem an, dass der Schriftzug „Hollydingen“, der als Mai-Streich seit Anfang Mai über dem Steinbruch ragt und dem Hollywood-Schriftzug nachahmt, nach Pfingsten abgebaut und zunächst auf dem örtlichen Bauhof aufbewahrt werden soll. Eventuell komme dieser Schriftzug in der nächsten Fasnetsaison an anderer Stelle wieder zum Einsatz.

Das Nendinger Rathaus werde ab dem 15. Juni wieder geöffnet. Das Kinderferienprogramm in diesem Jahr seit laut Ortsvorsteher aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.