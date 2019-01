Erwachsenenbildung stellt neues Programm vor

Das neue Halbjahresprogramm der Katholischen Erwachsenenbildung Tuttlingen ist fertig. Wie in den Vorjahren deckt es mit zahlreichen Veranstaltungen wieder vielfältige Bereiche wie „Heute glauben“, „Kreativ sein“, „Ganzheitlich erziehen“ oder „Auf sich achten“ ab.

Für Ursula Berner, Leiterin der Katholischen Erwachsenenbildung, ist es wichtig, Themen in das Programm aufzunehmen, die „viele Menschen betreffen“. Sie möchte, dass ihr Programm eine breite Masse anspricht. Daher sei auch ein Großteil der Veranstaltungen kostenlos, damit jeder, der Interesse habe, daran teilnehmen könne. Spenden seien natürlich willkommen.

So beispielsweise der Vortrag „Gottes- und Menschenbild im Christentum und Islam“ am 12. März, auf de sie sich „ganz besonders freut“. Die Tübinger Theologen Professor Bernd Jochen Hilberath von der katholisch-theologischen Fakultät und Dr. Mahmoud Abdallah vom Zentrum für Islamische Theologie sprechen darüber, was die beiden Religionen unterscheidet, vor allem aber, was sie verbindet. „Unser Ursprung ist gleich“, sagt Berner. Schließlich seien beides abrahamitische Religionen.

Nicht neu, aber ebenfalls ein Höhepunkt für Berner, wird die Fahrt zum Passionsspiel ins elsässische Masevaux am 7. April sein. „Das ist eine wunderschöne Vorbereitung auf Ostern“, sagt Berner. Und fügt hinzu: „Da ist das halbe Dorf auf den Beinen.“ Etwa 300 Zuhörer passen in das Schauspielhaus, in dem die Spiele seit 1930 jährlich – und in deutscher Sprache – aufgeführt werden.

Stolz ist Berner, dass die Katholische Erwachsenenbildung dieses Jahr einen Vortrag (23. Januar) und einen mehrtägigen Workshop (ab 13. Februar) zum Thema „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ anbieten kann. Das sogenannte MBSR-Programm sei in amerikanischen Stresskliniken entwickelt worden und „schwappt langsam zu uns herüber“. Dieses Angebot richte sich an Menschen in Belastungssituationen, „die sich ausgelaugt fühlen und wieder auf die Beine kommen wollen“.

Ebenfalls etwas Besonderes sei der Vortrag von Günter Wessel am 19. März, der mit seiner Familie versucht hat, ein Jahr lang klimaneutral zu leben und darüber auch ein Buch geschrieben hat.

Politisch wird es ab April. Dann gibt es einen Workshop zum Thema „70 Jahre Grundgesetz – 70 Jahre Frieden“. Passend dazu findet ab 22. Mai eine Ausstellung im Rathausfoyer „Die Mütter des Grundgesetzes“ statt, in der die Lebensläufe der vier Frauen beleuchtet werden, die unter den 65 Menschen waren, die sich 1948/49 trafen, um die Verfassung für die spätere BRD zu erarbeiten. Die Historikerin Kerstin Wolff, die beim Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel arbeitet, stellt in ihrem Vortrag die vier Frauen vor und zeigt, dass sie durchaus nicht immer an einem Strang gezogen haben.

Was seit vielen Jahren ganz hervorragend läuft, sind die Krabbelkisten der Erwachsenenbildung. Wer da einen Platz ergattern will, muss sich schon jetzt für das Wintersemester anmelden, sagt Berner.

Ganz neu in diesem Bereich sei hingegen der fünfteilige Kurs „Zwischen Baby-Glück und Baby-Blues – ein Selbstfürsorgekurs für Mamas mit Babys“ ab 13. März, in dem sich die Teilnehmerinnen austauschen können.

Ebenfalls neu ist der Vortrag am 7. Februar „Kocht Oma auch im Himmel Pudding?“, der sich mit dem Umgang mit Trauer bei Kindern beschäftigt.