Erstkommunion zwischen Ende Juli und Oktober

Die Katholische Seelsorgeeinheit Tuttlingen hat die Vorbereitung des Erstkommunion- und Firmweges wieder aufgenommen und nach Rücksprache mit den betroffenen Familien neue Termine für die Erstkommunionen festgelegt.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird die Firmvorbereitung ebenfalls wieder aufgenommen, auch hierfür gibt es neue Firmtermine. Kommunion wie Firmung werden aufgrund der Corona-Pandemie unter Abstands- und Hygieneregeln und mit einer begrenzten Teilnehmerzahl gefeiert.

Die Erstkommunion wird zwischen Ende Juli und Anfang Oktober zehn Mal in kleinen Gruppen begangen. Die Erstkommuniontermine sind:

St. Gallus: Samstag, 25. Juli, 10 Uhr. Sonntag, 26. Juli, 10.30 Uhr. Samstag, 26. September, 10 Uhr, Sonntag, 27. September, 10.30 Uhr.

Maria Königin: Samstag, 19. September, 10 Uhr. Sonntag, 20. September, 10.30 Uhr. Samstag, 26. September, 10 Uhr.

Nendingen: Sonntag, 27. September, 9.30 Uhr. Samstag, 3. Oktober, 10 Uhr. Sonntag, 4. Oktober, 9.30 Uhr. Bis zum Erstkommuniontag treffen sich die Kinder noch zu zwei Gruppenstunden. Die Erstbeichte findet noch vor den Sommerferien statt.

Firmung wird nun in zwei Firmgottesdiensten gespendet. Sie finden an einem Wochenende in der Kirche Maria Königin statt. Die Termine sind Samstag, 17. Oktober um 17 Uhr und Sonntag, 18. Oktober 10 Uhr. Auch hier wurde die Vorbereitung entsprechend der aktuellen Lage angepasst.

An den Kommunion- und Firmgottesdiensten können ausschließlich die Familien mit ihren Gästen teilnehmen. Die Verantwortlichen bitten die Gottesdienstbesucher um Verständnis und darum, auf andere Gottesdienstorte und -zeiten auszuweichen.