Erstkommunion St. Gallus in Tuttlingen am 30. April

Am Samstag, 30. April feierte die 3. Gruppe der Kirchengemeinde St. Gallus, Tuttlingen, gemeinsam mit Dekan Koschar und Gemeindereferent Reiner Jokisch ihre Erstkommunion. Mit dabei waren neben vielen Gästen auch die beiden Gruppenbegleiter Ursula Schmid und Michael Hils. Insgesamt traten in diesem Jahr 22 Kinder in St. Gallus an den Tisch des Herrn. Auf dem Bild (von links): Gemeindereferent Reiner Jokisch, Manuel Clement, Bastian Ruhland, Lars Schmid, Michael Hils, Aaron Juhasz, Cora Dwernicka, Dekan Matthias Koschar, Marlene Hils, Ursula Schmid und Filip Zandecki Foto: Markus Spätling