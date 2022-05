Erstkommunion Maria Königin in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 1. Mai, feierte die zweite Gruppe der Kirchengemeinde Maria Königin zusammen mit Pater Sebastian Manu und Gemeindereferent Reiner Jokisch ihre Erstkommunion. Ganz nah dabei waren auch die beiden Gruppenbegleiterinnen Snjezana Babic und Tamara Nwaise. Insgesamt waren in diesem Jahr 16 Kinder in Maria Königin mit dabei. Im Bild (von links): Tamara Nwaise, Moisha Nwaise, Nicol Babic, Gemeindereferent Reiner Jokisch, Mia Günter, Iva Vukovic, Dario-Enrico Di Pumpo, Felix Miller, Sophie Friedrich, Snjezana Babic, Isabella Ikechukwu und Pater Sebastian Manu. Foto: Markus Spätling