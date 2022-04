Erstkommunion in St. Gallus - Gruppe 2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zusammen mit Pfarrer Richard Grotz und Gemeindereferent Reiner Jokisch feierte am Sonntag, 24. April die zweite Gruppe in St. Gallus in Tuttlingen ihre Erstkommunion. Mit dabei waren auch die Gruppenbegleiterinnen. Seit Januar haben sich die Kinder in Kommunionandachten darauf vorbereitet. Auf dem Bild von links: Theresa Wrobel, Gemeindereferent Reiner Jokisch, Vivien Schander, Andrea Wrobel, Lena Becker, Sara Minervini, Aldijana Schander-Jandrievic, Riana Rötzer, Alessia Pastore, Pfarrer Richard Grotz, Lena Stuckenbrock, Eva-Maria Rötzer, Matilda Schmidt, Ivona Schmidt und Ainhoa Gutierrez Rodriguez.