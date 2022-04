Erstkommunion in Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Jesus lädt uns ein an seinen Tisch“. Unter diesem Motto empfingen am Sonntag, 24. April 2022 in der Kirche St. Marien, Aldingen folgende Kinder von Pfarrer Sabu Palakkal zum ersten Mal die Heilige Kommunion: Mia Baader, Sina Bettinger, Selina Birling, Felix Friedrich, Marie-Theresa Horvath, Lena Behnke, Lana Ivanovic, Rene‘ Schuster und David Seewald. Die Sängerinnen Simone Fehrenbacher und Renate Braun mit Gitarre wirkten an der musikalischen Gestaltung der Feier mit.