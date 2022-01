Erster und zweiter Platz beim Landeswettbewerb Mathematik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn im Herbst die erste Runde des Landeswettbewerbs Mathematik startet, nehmen jedes Jahr auch SchülerInnen des Schülerforschungszentrum Tuttlingen daran teil. In diesem Jahr wurden in der ersten Runde alle drei Teilnehmer des SFZ Tuttlingen durch ihre sehr guten Leistungen ausgezeichnet. Chiara Opinc (Klasse 8) und Matthias Roller (Klasse 9) sind als Team angetreten und haben ihre Leistungen mit dem 1. Preis gekrönt. Simon Müther (Klasse 7) ist im Einzel angetreten und hat dabei einen 2. Preis erreicht. Alle drei TeilnehmerInnen haben sich damit für die 2. Runde, das Landesfinale, im März qualifiziert. Darüber hinaus war Simon Müther auch mit einem 3. Platz bei der Deutschen Mathematik Olympiade in der ersten Klausurrunde seiner Alterskategorie äußerst erfolgreich.

Bereits seit 35 Jahren richtet sich der Landeswettbewerb an interessierte und begabte SchülerInnen bis Klassenstufe 10 im Fach Mathematik und gilt als der renommiertester Mathematikwettbewerb im Land.

Das SFZ Tuttlingen bietet in Kursen ab Klassenstufe 5 für interessierte SchülerInnen der Region die Möglichkeit, sich mit mathematischen Beweisstrategien und höherer Mathematik auseinander zu setzen.