Erster Saisonsieg für Burladingen

Das ohnehin spärliche Programm in den Handball-Kreisligen wurde am Wochenende weiter ausgedünnt. Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen trat der TSV Stetten a.k.M. II zum Kreisliga C-Spiel beim VfH Schwenningen II nicht an.

Männer Kreisliga B

TV Streichen II - HSG Albstadt III 32:21 (16:9). Eine Viertelstunde konnten die Gäste mithalten. Nach dem 6:5 wurde die zusammengewürfelte Streichener Mannschaft aber immer stärker und setzte sich bis zur Halbzeit deutlich ab. Nach dem Wechsel hatte die TVS-Reserve alles im Griff und kam zu einem ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: TVS: Oliver Kiefer 9; HSG: Janik Strölin 6.

Frauen Kreisliga A

TSV Burladingen – VfH Schwenningen 22:19 (7:10). Die Burladingerinnen erwischten den besseren Start und lagen schnell 3:0 vorne. Mit einem 7:0-Lauf drehten die Schwenningerinnen die Partie aber bis zur Halbzeit. Nach dem Wechsel kämpften sich die Gastgeberinnen wieder heran und hatten am Ende die größeren Kraftreserven. Damit feierte Burladingen den ersten Saisonsieg. Die Mannschaft bleibt aber am Tabellenende. Beste Werferinnen: Burladingen: Katharina Noparlik 8, Sophie Leis 6; Schwenningen: Julia Dietrich 4, Ramona Hummel 4/2, Julia Schulz 4.