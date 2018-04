Erster Podestplatz für TSF-Triathleten

Die Triathleten der Tuttlinger Sportfreunde haben zum Auftakt der baden-württembergischen Triathlonliga als „Team Sport Forschner Hirsch“ gleich einen großen Erfolg errungen. Die erste Mannschaft mit Patrick Hoffmann, Valentin Klüppel, Thorsten Brendle und Dennis Wagner landete in der Landesliga Süd auf dem dritten Rang. Die zweite Mannschaft wurde in dieser Klasse Zwölfter.

Zum Saisonstart stand ein Einzelstartrennen gegen die Uhr auf dem Programm: 700 Meter Schwimmen, dann 20 Kilometer auf dem Rad mit Windschattenverbot bergauf und bergab durch die Weinberge und zum Abschluss ein Fünf-Kilometer-Lauf auf ebenfalls bergiger Strecke. Nicht nur das anspruchsvolle Streckenprofil machte den Athleten zu schaffen. Auch die ungewohnte Hitze stellte die Sportler vor eine besondere Herausforderung.

Mit Patrick Ries und Simon Jetter hatten bereits im Vorfeld zwei Leistungsträger verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt absagen müssen. Damit gingen die beiden Tuttlinger Mannschaften nicht in Bestbesetzung an den Start. Dennoch setzten die TSFler bereits im Schwimmbecken ein Zeichen. Patrick Hoffmann und Valentin Klüppel schwammen die schnellsten Zeiten. Anschließend büßten sie beim Radfahren und Laufen zwar ein paar Plätze ein. Mit den Rängen acht für Wagner, zehn für Klüppel, der damit Sieger der Juniorenwertung wurde, und 18 für Hoffmann erreichten die Donaustädter als Dritter ein tolles Mannschaftsergebnis. Damit erreichten die Tuttlinger Sportfreunde erstmals in ihrer Geschichte einen Podiumsplatz bei einem Ligawettbewerb. Auf Platz zwei fehlte nur ein einziger Punkt.

In der zweiten Mannschaft wurden mit Carsten Renz und Kristin Kleemann gleich zwei Liga-Neulinge eingesetzt. Renz überraschte mit der schnellsten Gesamtzeit des Teams, mit der er sich auch noch den dritten Platz in der Junioren-Einzelwertung sicherte. Auch Kleemann, die die einzige weibliche Starterin in der Landesliga Süd war, konnte bei ihrem Liga-Debüt überzeugen. Michael Ehrhardt und André Baumeister, der noch kurzfristig eingesprungen war, komplettierten das Team. Mit dem zwölften Rang konnte die Mannschaft zufrieden sein.

Neben den beiden Landesligen Nord und Süd gibt es ab dieser Saison auch eine Baden-Württemberg-Liga (bisher erste Liga). Außer den beiden TSF-Teams waren zwei weitere Tuttlinger für andere Teams erfolgreich im Einsatz. Eric Diener ging erstmals mit einem Zweitstartrecht für das HEP Team aus Neckarsulm an den Start. Er wurde in der Landesliga Nord eingesetzt, wo er die Einzelwertung gewann und seinem Team damit zu Platz zwei in der Gesamtwertung verhalf. Carina Rudolf, die ebenfalls aus der Triathlongruppe der Tuttlinger Sportfreunde hervorging, startet mittlerweile in der Frauenliga für die Karlsruher Lemminge, mit denen sie ebenfalls einen zweiten Platz belegte.