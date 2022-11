Erster Bubbletea-Laden in Tuttlingen eröffnet

Mariana Abdrabo hat Anfang November den ersten reinen Bubbletea-Laden in Tuttlingen eröffnet. Die Inspiration dazu kam von ihren Kindern. „Sie haben das immer so gerne getrunken, wenn wir unterwegs waren. Irgendwann kam meine Tochter auf mich zu und meinte, wir sollten einen eigenen Laden eröffnen“, erinnert sie sich.

Gesagt getan. Die Immobilie war schnell gefunden, denn die ehemalige Scheune in der Oberen Vorstadt, die die Familie rund viereinhalb Monate umgebaut hatte, gehörte ihnen bereits. Und was kann man sich unter dem Getränk vorstellen? Bubbletea ist ein ursprünglich taiwanisches Getränk auf der Basis von gesüßtem grünem oder schwarzem Tee, der häufig mit Milch und Fruchtsirup getrunken wird. Die Besonderheit: In dem Tee befinden sich farbige Kügelchen aus Tapioka oder einer anderen Speisestärke beziehungsweise Kügelchen aus Alginat mit einer flüssigen Füllung, die beim Zerbeißen platzen.

Neben dem Tee gibt es im „Bubble In GMCA Café“ auch kleine Snacks und Kaffee. Es ist das erste eigene Geschäft der Tuttlingerin. Vorher hat sie als pharmazeutische Angestellte in einer Tuttlinger Apotheke gearbeitet.