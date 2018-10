Erste Punkte für Rietheim-Weilheim

Mit einem glücklichen Erfolg beim punktlosen Kellerkind HWB Winterlingen-Bitz hat die HSG Rottweil die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga der Frauen verteidigt. Die HSG Baar verbesserte sich durch den Sieg bei der HK Ostdorf/Geislingen auf den zweiten Platz. Der TV Spaichingen ging bei der HSG Neckartal leer aus. In der Bezirksklasse gewannen die Frauen von Rietheim-Weilheim knapp gegen die HSG Rottweil II.

Bezirksliga Frauen

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Baar 18:30 (4:13). In dieser fairen Begegnung war die HSG die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste standen sicher in der Abwehr und überrannten Ostdorf/Geislingen in der ersten Halbzeit förmlich. Bereits zur Pause war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste ließen es im zweiten Spielabschnitt etwas ruhiger angehen. Dadurch konnte die HK etwas besser mithalten, ohne jedoch den Erfolg der Gäste in Gefahr zu bringen. Beste Werferinnen: HK: Henriette Braun 7/4; HSG: Larissa Schuler 7/4, Stephanie Eichner 6.

HSG Neckartal – TV Spaichingen 20:12 (8:6). Die erste Halbzeit war geprägt von starken Abwehrreihen. Bis zum 4:4-Ausgleich hatten die Spaichingerinnen die Nase vorne. Dann konnte sich Neckartal leichte Vorteile erspielen, ohne sich absetzen zu können. Nach dem Wechsel sorgten die Gastgeberinnen für klare Verhältnisse und zogen bis auf 14:6 (37.) davon. Diesen Vorsprung von acht Toren gab die HSG nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: HSG: Sara Mäntele 7/4; TVS: Xenia Efinger 3, Jacqueline Wibiral 3.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Rottweil 22:23 (11:11). In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Keiner Mannschaft gelang es, sich abzusetzen. Nur beim Stand von 7:5 (15.) hatte der HWB einen Vorsprung von zwei Toren. Die Abwehrreihen bestimmten das Geschehen. Auch nach dem Wechsel gelang den Teams immer wieder der Ausgleich. Nach 40 Minuten schienen die Rottweilerinnen auf die Siegerstraße einzubiegen. Der Vorsprung war von 19:15 zum 21:16 angestiegen. Winterlingen-Bitz steckte jedoch nicht auf und erzielte zwei Minuten vor Schluss das 22:23. Weil danach noch zwei freie Chancen und ein Siebenmeter vergeben wurden, gab es wieder keine Punkte für die Gastgeberinnen. Beste Werferinnen: HWB: Kathrin Schempp 6; HSG: Lena Rieble 6/3, Salome Hoffmann 6.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Rottweil II 10:9 (3:5). Die Gastgeberinnen taten sich vor allem im Angriffsspiel schwer. Rottweil war in der ersten Halbzeit die stärkere Mannschaft, schaffte es aber nicht, den Vorsprung gegen die gute Defensive von Rietheim-Weilheim auszubauen. Nach dem Wechsel wendete sich das Blatt und die Heim-HSG konnte mit der starken Defensive das Spiel etwas glücklich für sich entscheiden. Mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten holte Rietheim-Weilheim die ersten Punkte. Beste Werferinnen: R-W: Isabel Möhrle 3/1; Rottweil: Antonia Schirm 3, Carmen Lauffer 3.