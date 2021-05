Erste Öffnungen in der Region: So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Am Donnerstag ist es im Landkreis Konstanz so weit: Die Notbremse wird aufgehoben. Weil der Landkreis dann die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreitet, darf der Landkreis laut Pressemitteilung die Corona-Regeln wieder lockern. Andere Landkreise in der Region könnten folgen.

Am Dienstag fiel der Wert im Kreis Konstanz auf 82,4. Landrat Zeno Danner sprach von einer „gewissen Entspannung, aber keiner Entwarnung“. Ab Donnerstag sind damit wieder Treffen mit zwei Haushalten und maximal fünf Personen möglich, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Auch die Ausgangssperre gilt dann nicht mehr, der Einzelhandel darf zudem „Click & Meet“ an bieten.

Lockerungen in Rottweil und Sigmaringen

Im Kreis Rottweil und im Kreis Sigmaringen stehen ebenfalls Lockerungen an: Wegen einer konstanten Inzidenz unter 165 dürfen in beiden Landkreisen die Schulen am Montag, 17. Mai, wieder öffnen. Kindergärten öffnen zum Teil schon am Mittwoch. Voraussetzung für die Öffnungen ist, dass die Fallzahlen nicht plötzlich wieder ansteigen.

Im Bodenseekreis sind die Lockerungen in den vergangenen Tagen schon passiert, der Landkreis Tuttlingen liegt inzwischen zwar unter der Inzidenz von 200 (am Dienstag bei 191), aber immer noch zu hoch für Öffnungen. Noch höher sind die Zahlen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Zollern-Alb. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landratsamt mit 227,8 an, für den Zollern-Alb-Kreis mit 236,1.

Schwarzwald-Baar-Kreis hofft auf Trendwende

Im Schwarzwald-Baar-Kreis bedeutet das einen leichten Abwärtstrend seit Samstag. Landrat Sven Hinterseh und der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Jochen Früh hoffen, dass die leichte Senkung des Inzidenzwertes eine Wende bedeutet. „Der hohe Inzidenzwert in unserem Landkreis bereitet uns aber weiterhin Sorgen. Wir befinden uns noch immer mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie, die wir nicht durch das Impfen alleine brechen können. Je schneller die Sieben-Tages-Inzidenz unter die 100er-Grenze („Bundesnotbremse“) fällt, desto schneller sind Öffnungen möglich. Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam nochmals alle Anstrengungen unternehmen und uns weiter an die Kontaktbeschränkungen und die AHA+L-Regeln halten, dann haben wir eine Chance, die Sieben-Tages-Inzidenz nach unten zu drücken“, so Landrat Sven Hinterseh in einer Pressemitteilung.