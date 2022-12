Warum das Wasser im Tuwass erst jetzt wieder so richtig warm ist

Seit gut drei Wochen ist es im Tuttlinger Freizeitbad Tuwass wieder wärmer. Ganz wie vorher fühlte es sich für Badegäste zunächst aber nicht an – und das Außenbecken war bei kaltem Winterwetter praktisch nicht nutzbar. Damit ist es nun vorbei, verkündete Stadtwerke-Geschäftsführerin Branka Rogulic am Montag im Gemeinderat: „Die Bäder sind wieder warm, es dampft im Außenbecken.“

Das stellt auch ein Badegast fest, der dreimal wöchentlich zum Schwimmen geht: „Seit dieser Woche ist im Tuwass endlich wieder alles so, wie es sein sollte“, sagt er, hörbar glücklich. In allen Becken fühle sich die Temperatur nun wieder so an, wie man es vom Tuwass gewöhnt sei. „Es wird höchste Zeit, manche Stammgäste wären sonst weggeblieben“, berichtet er. Die Temperatur sei in Gesprächen mit anderen Badegästen unter der Dusche und am Beckenrand oft Thema gewesen.

Auch nach der Reparatur blieb es kalt

Grund für die reduzierte Temperatur war zunächst die kaputte Thermalpumpe. Doch auch nach deren Reparatur wurde es in den Becken nicht richtig warm. „Es war fast unmöglich, ins Wasser zu gehen, vor allem ins Außenbecken“, berichtet CDU-Stadtrat Rainer Buggle von eigenen Erfahrungen. „So vergrault man die Leute“, meint er, „ich war alleine beim Schwimmen.“ Das habe er auch in einem Brief an Branka Rogulic geschrieben und um Besserung gebeten.

Wir bereichern uns nicht. Branka Rogulic

Das Problem: Zwar funktioniert die Thermalpumpe seit Ende November wieder und versorgt das Bad mit heißem Wasser aus der Tiefe. Doch vor allem bei kühler Witterung reicht dieses nicht für den kompletten Warmwasserbedarf des Bads. Der Rest muss extra erwärmt werden, was im Tuwass mit Gas funktioniert. Und auf eben diese zusätzliche Erwärmung hatten die Stadtwerke bis zur vergangenen Woche aus Energie- und Kostenspargründen verzichtet und stattdessen mit kaltem Wasser aufgefüllt. Nun habe sich die Gasmangellage aber entspannt, sagte Rogulic im Gemeinderat.

Seit vergangener Woche wird im Tuwass nun wieder zugeheizt. Über Tage stieg die Temperatur in den Becken wieder an. Auch die Öffnungszeiten sind seit Ende November wieder erweitert: Bad und Sauna sind montags bis samstags 11 bis 22 Uhr und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Gut tut das offenbar den Besucherzahlen: Diese stiegen nach Beobachtungen einiger Badegäste in den vergangenen zwei Wochen wieder an. Eine Anfrage unserer Zeitung bei den Stadtwerken zu den genauen Besucherzahlen blieb bis dato unbeantwortet.

2023 steht hoher Verlust an

Nach den Schließungen und Einschränkungen in der Corona-Pandemie könnten die Tuttlinger Bäder damit wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Dennoch: „Wir rechnen 2023 mit etwas weniger Badegästen“, sagte Rogulic am Montag. Gleichzeitig steigen die Strom- und Gaskosten. In Zahlen ausgedrückt werde 2023 unterm Strich wohl ein Verlust von 4,1 Millionen Euro (nach Gewinnabführung) für die Bäder stehen, heißt es im Wirtschaftsplan.

Gleichzeitig muss ins Bad investiert werden, das Tuwass ist 21 Jahre alt. 237.000 Euro sind vorgesehen. Damit werde nur das Mindeste gemacht, so Rogulic.

Bei den Stadtwerken, die rechtlich mit den Bädern verwoben sind, soll der Umsatz 2023 kräftig steigen. Rogulic rechnet mit etwa 112 Millionen Euro – bedingt durch die hohen Strom- und Gaspreise. Erst kürzlich haben die Stadtwerke die Tarife ab Januar erhöht.

Große Auswirkungen auf den Gewinn werde das allerdings nicht haben, „wir bereichern uns nicht“, sagte Rogulic. Der prognostizierte Gewinn von etwa 230.000 Euro fließt in die Bäder, um den Verlust abzufedern.

Stadt übernimmt Investitionskosten

Weil die Bäder hohe Verluste machen, bleibt den Stadtwerken kaum etwas übrig für Investitionen. Seit 2018 schießt die Stadt Tuttlingen deshalb jedes Jahr Geld zu: etwa ein Drittel der Investitionskosten der Stadtwerke übernimmt die Stadt, ebenso die vollständigen Investitionskosten für die Bäder, sofern sie eine halbe Million Euro übersteigen. 2023 werden das etwa 750.000 Euro sein, in den Folgejahren soll der Betrag laut Haushaltsplan auf 1,5 beziehungsweise 2,4 Millionen Euro steigen.

Bekannt wurde im Gemeinderat auch, dass die Stadtwerke 1,5 Millionen Euro in eine PV-Anlage investieren wollen. Wo diese entstehen soll, könne sie noch nicht sagen, sagte Branka Rogulic auf Nachfrage von Ulrike Martin (LBU). Eine Überlegung sei, den Freibad-Parkplatz mit Solarmodulen zu überdachen.