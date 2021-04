Erst angesehen, dann verfolgt: Amos Fröhlich teilt Lebenserinnerungen seiner jüdischen Familie

Im Landkreis Biberach sind in den vergangenen Wochen zwei Personen am Hanta-Virus erkrankt. Das Landesgesundheitsamt stuft den Landkreis daher als Risikogebiet ein. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

In beiden Fällen konnte das Ausräumen und Reinigen von Dachböden und Ställen als Infektionsort ausgemacht werden. Es wurden dabei Stäube aus den Ausscheidungen der Mäuse aufgewirbelt und von den Erkrankten inhaliert.

Das Landesgesundheitsamt prognostiziert für die Region der Schwäbischen Alb und der ...