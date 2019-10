Ersatzgeschwächte Nendinger verlieren in Musberg 17:19

Der ersatzgeschwächte Ringer-Oberligist ASV Nendingen hat beim KSV Musberg 17:19 verloren. Die Ausfälle von Ghenadie Tulbea, Tim Baur und Max Stumpe wogen zu schwer. Trotzdem fiel die Entscheidung erst im letzten Kampf.

Da Ghenadie Tulbea nicht zur Verfügung stand, musste der ASV Nendingen die Punkte kampflos abgeben. Den Schwergewichtskampf beherrschte Ivan Polisciuc deutlich. Er bewegte seinen zwölf Kilogramm schwereren Gegner problemlos. Im Bodenkampf zeigte er dann seine Stärke und holte Punkt um Punkt zum 15:0-Überlegenheitssieg. In der Klasse bis 61 kg konnten die Musberger Ringer keinen Kämpfer stellen, so dass auf Nendinger Seite Veaceslav Mamulat zum kampflosen Sieger erklärt wurde.

Marc Buschle hatte mit Phillip Bühler einen passiv eingestellten Gegner. In der ersten Kampfhälfte war nicht allzu viel Aktion zu sehen. Nach der Pause erwischte Buschle den Gegner mit seinem Spezialgriff und kam zum Schultersieg. In der Klasse bis 66 kg stellte sich der jugendliche Luis Heidle in den Dienst der Mannschaft. Gegen den starken Andreas Böpple stand er auf verlorenem Posten.

Die Gewichtsklasse bis 86 kg konnten die Musberger mit dem bundesligaerfahrenen Stefan Stäbler, dem Bruder von Frank Stäbler, besetzen. Yasin Oruzbeyi hatte hier deutlich das Nachsehen und musste die Punkte in Musberg lassen. Baris Diksu traf auf Pierre Morrhardt. Auch dieser Gegner war äußerst passiv eingestellt. Diksu ging früh 1:0 in Führung, konnte aber nicht mehr punkten. Der Kampfrichter verwarnte den passiven Gegner nicht mehr, obwohl dieser gefühlt sechs Minuten rückwärts ging. So blieb es beim 1:0 für den Nendinger Trainer.

Mihai Ozarenschi hatte mit dem erst 14-jährigen Angelos Apostolidis einen richtigen Bären zum Gegner. Er konnte seine Erfahrung jedoch voll ausspielen und kam zum verdienten Überlegenheitssieg. Zwei Kämpfe vor dem Ende stand es noch 17:12 für die Nendinger Ringer. Stefan Rutschmann trat für den verhinderten Tim Baur erstmals in dieser Saison in seiner favorisierten Stilart an. Gegen den rumänischen Spitzenringer Adrian Moise verlor er jedoch 0:10. Kurz vor der Pause war Rutschmann unachtsam und gab zu viele Punkte ab. Mit etwas mehr Konzentration hätte er die Niederlage durchaus knapper halten können.

Im letzten Kampf lag es an Murat Özdir, das Gesamtergebnis zu bestimmen. Gegen den starken Andre Ehrmann konnte er jedoch trotz starker Gegenwehr nichts ausrichten und verlor entscheidend zum 17:19-Enstand.

Am kommenden Freitag treffen die Nendinger um 17 Uhr in den Donauhallen im ersten Rückrundenkampf auf den TSV Ehningen.