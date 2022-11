Ernst Hutter und Egerländer Musikanten sagen Konzert in Tuttlingen ab

Das Konzert von Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten am 14. Januar in der Stadthalle Tuttlingen muss abgesagt werden. Kartenkäuferkönnen ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis exklusive Vorverkaufsgebühren zurückerstattet, teilt der Veranstalter mit.

„Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten schreiben: „Die aktuellen Konzertabsagen bedauern wir sehr. Wir wissen, dass unsere Fans sich auf die Shows gefreut haben und nun enttäuscht sind, genauso wie wir. Die Live-Erfahrung, die Begegnung mit den Besucherinnen und Besuchern und ihr Applaus, die zuversichtliche Stimmung, die wir auf unseren Konzerten gemeinsam schaffen und spüren dürfen – genau dafür treten wir Musikanten an.“

Als Grund für die Absage nennt die Kapelle die gestiegenen Kosten gestiegenen Kosten für Technik, Energie, Reisen, Catering und Personal. Vor Pandemie und Inflation haben die Künstler nach eigenen Angaben Verluste bei einem Konzert durch Gewinne bei einem anderen Konzert innerhalb einer Tour ausgleichen können. Dies sei im Winter 2022/2023 nicht mehr möglich.

Abgesagt werde nicht die gesamte Tournee, einzelne Konzerte, darunter das in Tuttlingen, müssten aber leider entfallen.