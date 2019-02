Erneutes Umsatzplus für KLS Martin Group

Die KLS Martin Group hat das vergangene Jahr mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen, das insgesamt 1300 Mitarbeiter beschäftigt, schriftlich mit. Der Zuwachs lag im oberen einstelligen prozentualen Bereich. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei knapp über zehn Prozent gelegen.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, auf die Entwicklung der KLS Martin Group in den vergangenen Jahren zurückzublicken. Allein seit 2010 konnten wir den weltweiten Umsatz der Gruppe mehr als verdoppeln. Das ist eine beachtliche Leistung“, resümierte Karl Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter der KLS Martin Group.

KLS Martin steigert Umsatz auf über 240 Millionen Euro

Im vergangenen Jahr hatte das mittelständische Familien-Unternehmen für Medizintechnik rund um die Chirurgie erstmals die Marke von 240 Millionen Euro beim Umsatz geknackt. Die Zuwächse im vergangenen Jahr seien, so heißt es in der Pressemitteilung, „im internationalen Branchenvergleich eine sehr gute Wachstumrate“.

Maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens seien im vergangenen Jahr neben Deutschland, die USA, Italien, China, Saudi-Arabien, Russland, Brasilien, Japan und der Irak gewesen. Ähnlich wie in den Vorjahren waren damit nicht nur klassische Wachstumsmärkte, sondern auch eher stagnierende Märkte und Länder mit wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen unter den Wachstumstreibern vertreten.

Auf den Erfolgen der Vergangenheit will sich das Familienunternehmen nicht ausruhen. „Wie allen Unternehmen der Branche macht uns die anstehende MDR (Medizinprodukteverordnung/Anm.d.Red.) auch zu schaffen und bindet viele Ressourcen. Da ist es umso wichtiger, sämtliche Aktivitäten zu priorisieren und gezielt anzugehen. Das Jahr 2019 steht für uns im Zeichen der Fokussierung, um weiterhin an unserer langfristigen Wachstumsstrategie festhalten zu können“, erklärte Christian Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter.

Produkte werden in über 140 Ländern vertrieben

Neben den Chirurgieprodukten arbeitet die KLS Martin Group auch in den Bereichen Implantate und Elektromedizin. Deshalb wachse das Unternehmen überproportional und profitabel. Die Mehrheit der Mitarbeiter ist in Deutschland tätig. Rund 90 Prozent des Umsatzes tätigt die KLS Martin Group aber im Ausland.

KLS Martin ist mit eigenen Tochter- und Partnerunternehmen in den USA, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Japan, Australien, Brasilien, Malaysia, China und in Indien präsent. Darüber hinaus unterhält die Firma Repräsentanzen in Russland und Dubai. Weltweit werden die in Mühlheim, Freiburg, Tuttlingen und Penang produzierten Produkte in über 140 Länder vertrieben.