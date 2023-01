Erneute Brandstiftung? Ein Haufen mit Weihnachtsbäumen brennt auf Tuttlinger Wertstoffhof

Mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Tuttlingen am Donnerstag gegen 19 Uhr zum Wertstoffhof „Unterm Hasenholz“ ausgerückt. Ein Reisighaufen mit alten Weihnachtsbäumen hatte in der Grüngutsammelstelle auf einer Fläche von zwölf mal zwei Metern gebrannt. „Mehrere Anrufer hatten sich in der Integrierten Leitstelle gemeldet. Schon auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort erhöht, sodass ein kompletter Löschzug ausgerückt ist“, berichtet Andreas Hand, Sprecher der Tuttlinger Feuerwehr.

Tanklöschfahrzeug muss Wasserversorgung sichern

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Reisighaufen schon in Vollbrand gestanden. „Die Flammen waren bis zu vier Meter hoch“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Trotzdem habe man das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. „Das Ziel war auch um die umliegende Vegetation zu schützen“, sagt Hand. Die Abfälle wurden von den Einsatzkräften auseinandergezogen und schnell gelöscht. Wegen der unzureichenden Wasserversorgung an der Einsatzstelle kam auch ein Tanklöschfahrzeug mit einem 5000 Liter Wassertank zum Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar und wird noch ermittelt.