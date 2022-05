Erneut zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern im Landkreis Tuttlingen

Zum wiederholten Mal kam es am Mittwoch zu einer Vielzahl von Anrufen von falschen Polizeibeamten, von „falschen“ Kindern per WhatsApp-Nachrichten und anderen Telefonbetrügern. In den meisten Fällen gaben sich die Betrüger wieder als „Polizeibeamte“ aus und erzählten die übliche Geschichte der Diebesbande, bei der man bei Festnahmen einen Notizzettel mit den Namen der Angerufenen aufgefunden habe. Im Verlauf des Gesprächs versuchten die Betrüger, die vermeintlichen Opfer zu überreden, Geld und Wertsachen bereitzustellen, so dass die „Polizei“ die abholen und sicher verwahren kann. Glücklicherweise durchschauten beinahe alle Angerufenen die bösen Absichten und beendeten das Gespräch.

In einem Fall haben unbekannte Telefonbetrüger jedoch eine Frau abgezockt. Gegen 12 Uhr erhielt eine 68 Jahre alte Frau mehrere Nachrichten über WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der unbekannte Absender gab sich als Tochter der 68-Jährigen aus, die ihr Handy verloren habe. In weiteren Nachrichten bat die „falsche“ Tochter um fünf Überweisungen eines insgesamt vierstelligen Geldbetrags. In gutem Glauben, ihrer Tochter damit zu helfen, veranlasste die Seniorin die erbetenen Überweisungen an ein von den Betrügern genanntes Konto. Als die 68-Jährige am Abend Besuch von der „echten“ Tochter erhielt, flog der Betrug auf. Sie veranlasste sofort bei ihrer Hausbank die Sperrung des Kontos. Ob eine Rückholung der Überweisung über die Bank noch rechtzeitig möglich war, ist bislang nicht bekannt.