Erlebnistage Modellbahn in Tuttlingen

Nach drei Jahren Zwangspause freuen sich die Eisenbahn Freunde Tuttlingen darauf, endlich wieder ihre Modellbahnen im Maßstab 1:87 (H0) zeigen zu können. Am 19. und 22. November fahren wieder Modellbahnzüge in der Aula des Immanuel-Kant Gymnasiums, heißt es in der Ankündigung. Schwerpunkt der Ausstellung ist der Rangierbahnhof mit dazu gehörigem Bahnbetriebswerk. Im großen Betriebswerk sind alle relevanten Anlagen und Bauten, zwischenzeitlich weiter ergänzt und verfeinert worden vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung. Zu sehen gibt es Dampf- und Dieselloks und viele Abläufe.

Im großen Rangierbahnhof werden Güterzüge aufgetrennt und über den Ablaufberg in entsprechende Gruppengleise verteilt, heißt es. Gleisbremsen sorgen für einen weichen Auslauf der Güterwagen. Daran anschließend werden wieder neue Züge zusammengestellt um, nach Freigabe durch den Betriebsleiter, auf die Strecke zu gehen. Dies alles erfordert einen vielseitigen Lokwechsel und entsprechenden Rangierbetrieb. Die Lokomotiven werden aus zwei weitläufigen Ringlokschuppen, mit entsprechenden Drehscheiben, bereitgestellt.

Außerdem verkehren auf der Anlage natürlich auch Personenzüge nach Vorbildern vergangener Jahre. „Lokführer“ steuern die Züge mittels Handregler und sind für den jeweiligen Zug verantwortlich. Ein weiteres Highlight ist eine Modellbahn im Maßstab 1:45 (Spur 0). Hier wird ein abwechslungsreicher Betrieb einer Nebenbahn dargestellt. Auf dieser Anlage gibt es einen kleinen Landbahnhof mit Laderampe so wie abzweigend zwei Anschlussgleise zur Streichholzfabrik und zum Kohlenhandel. Besonders ist beeindruckend die Betriebsstelle Märstetten mit großem Speditionsgebäude und Schokoladenfabrik.

Ergänzend zur Ausstellung gibt es eine Kinderspielecke, einen reichhaltigen Flohmarkt, eine Tombola und eine Zeitschriftecke sowie Bewirtung im Speisewagen. Die Öffnungszeiten: Samstag, 19. November, 11 bis 18 Uhr und Sonntag 20. November, 10 bis 17 Uhr.