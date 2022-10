Erich Schleicher neuer Vize im AWO-Kreisverband

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich auf drei Jahre blickte der AWO-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen bei seiner Kreisdelegiertenkonferenz im Naturfreundehaus „Jungbrunnen“ in Rottweil zurück. Neben den Berichten standen die Wahlen im Mittelpunkt, die durchweg einstimmig ausfielen. Als Kreisvorsitzender wurde Mirko Witkowski im Amt bestätigt.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Erich Schleicher. Er vertritt den AWO-Kreisverband bereits als Beisitzer im Vorstand des AWO-Bezirks Baden. Die Kasse verwaltet weiterhin Elke Ringl-Klank und Margit Hoffmann ist neue Schriftführerin, die das Amt von Manfred Schwanzer übernahm, der nicht wieder kandidierte. Zu Beisitzern gewählt wurden Hans Häckel, Peter Hirsch, Petra Staiger, Walter Tümmler und Daniela Thiel. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Otto Haller und Barbara Porzelt. Delegierte zur Bezirkskonferenz sind Hans-Peter Faißt, Peter Hirsch und Mirko Witkowski. Erich Schleicher ist als Bezirksvorstandsmitglied automatisch Delegierter. Als Ersatzdelegierte stehen Margit Hoffmann und Daniela Thiel bereit.

Bevor gewählt wurde, gedachten die Delegierten der verstorbenen Mitglieder. Stellvertretend für alle Verstorbenen erinnerte Mirko Witkowski an den bisherigen stellvertretenden AWO-Kreisvorsitzenden Rainer Roth, der am 31. Oktober 2021 nur einen Tag nach seinem 70. Geburtstag verstorben war.

Kreisvorsitzender Mirko Witkowski informierte über die Arbeit der vergangenen drei Jahre. Auch der AWO-Kreisverband Rottweil musste sich nach seinen Worten mit den coronabedingten Einschränkungen arrangieren. Je nach Situation tagte der Kreisvorstand in dieser Zeit nach Möglichkeit in Präsenz und ansonsten in Videokonferenzen. Erfreut zeigte sich Witkowski, dass in Schramberg die AWO-Tagespflege eröffnet wurde und die hauptamtlich Mitarbeitenden in Schramberg bessere Arbeitsbedingungen haben als bisher. Auch die Geschäftsstelle der AWO soziale Dienste gGmbH in Rottweil ist in neue Räume umgezogen.

Auf Bezirksebene machte sich der AWO-Kreisverband für eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Personalaquise stark. Über die Entwicklung der Finanzen berichtete Elke Ringl-Klank. Bärbel Porzelt, die die Kasse mit Otto Haller geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Hans-Peter Faißt übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.