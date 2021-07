Eric und Jan Diener gemeinsam auf dem Bundesliga-Podest

Beim zweiten Saisonwettkampf der Triathlon-Bundesliga haben sich die Wurmlinger Brüder Eric und Jan Diener mit dem hep Team Neckarsulm überraschend den dritten Rang erkämpft.

Bei einem völlig neuen Wettkampfformat wurde in Potsdam zunächst am Vormittag ein Prolog als Einzelstart ausgetragen: Hier mussten alle 60 Teilnehmer einen Mini-Triathlon von 250 Metern Schwimmen, 2,8 Kilometern auf dem Rad und 1,1 Kilometern Laufen als Einzelstart mit 30 Sekunden Zeitabstand und Windschattenverbot absolvieren.

Schon hier zeigte sich, dass die Jungs des hep-Teams in guter Form sind. Simon Henseleit und Arnaud des Boscs erzielten die dritt- und viertschnellste Zeit, Jan Diener wurde Zwölfter, Eric Diener kam auf Rang 16. Nach Addition der Zeiten bedeutete dies überraschend Platz eins für das Quartett mit den Diener-Brüdern – drei Sekunden vor Seriensieger Buschhütten und zwölf Sekunden vor dem Tabellenführer Hylo-Team Saar. Somit starteten sie am Nachmittag als Erste ins Staffelrennen. Bei diesem mussten alle vier Teammitglieder direkt hintereinander jeweils einen Triathlon über 250 Meter Schwimmen, 5,6 Kilometer Radfahren und 1,1 Kilometer Laufen bewältigen.

Eric Diener führte das hep-Team an und sprang als Erster in den Templiner See. Es entwickelte sich ein Zweikampf an der Spitze mit dem Team aus Buschhütten, den Jan Diener an Position zwei fortsetzte. Simon Henseleit als dritter hep-Starter konnte dann sogar eine Lücke reißen und einen kleinen Vorsprung für die Neckarsulmer herausarbeiten, den er auch an den letzten Starter, den Franzosen Arnaud des Boscs, übergab. Dieser hatte es dann jedoch mit den beiden schnellsten Athleten des Prologs, Lasse Lührs vom EJOT-Team Buschhütten und Lasse Priester vom Hylo-Team Saar, zu tun. Auf dem abschließenden Laufkilometer entwickelte sich ein spannender Dreikampf um die Podestplätze. Am Ende konnten sich die Buschhüttener den Sieg knapp vor dem Hylo Team Saar sichern. Das hep-Quartett konnte sich über den dritten Rang freuen – zumal sie diesen Rang nun auch in der Bundesliga innehaben.

„Unsere Taktik bei der Aufstellung ging voll auf – wir haben das Maximum herausgeholt“, erklärten Eric und Jan Diener nach dem Rennen und freuten sich, dass sie „endlich mal wieder ein gutes Rennen“ abgeliefert hatten: „Im Prolog lief es noch etwas zäh, aber in der Staffel hat es sich richtig gut angefühlt.“

Die Bundesliga wird mit den Rennen in Nürnberg und Saarbrücken im August fortgesetzt. Dazwischen stehen für die Wurmlinger Brüder noch zwei Highlights an. Am 18. Juli haben beide die Chance, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren: Der 18-jährige Jan möchte dies bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Schongau schaffen, sein älterer Bruder beim Elite-Europacup in Tiszaújváros (Ungarn).