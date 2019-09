Eric und Jan Diener blicken auf erfolgreiche Saison zurück

Mit dem Junioren-Europacup in Zagreb ist für Jan und Eric Diener von den Tuttlinger Sportfreunden (TSF) eine außergewöhnliche Triathlon-Saison zu Ende gegangen. Mit den Plätzen neun und zwölf konnten sie zwar nicht ganz an die herausragenden Ergebnisse der vergangenen Rennen anknüpfen, präsentierten sich aber nochmals gut auf internationaler Bühne.

Nach 750 Meter Schwimmen im Jarun Lake kam Jan Diener als bester Deutscher an Position elf aus dem Wasser. Obwohl sein Bruder Eric 16 Sekunden später aufs Rad stieg, fanden sich beide schließlich in der zweiten Radgruppe wieder. Hier funktionierte die Zusammenarbeit nicht sehr gut, so dass die Führungsgruppe ihren Vorsprung ständig vergrößern konnte und die Wurmlinger Brüder bereits mit etwa einer Minute Rückstand auf die abschließenden fünf Laufkilometer gingen. Mit einer soliden Laufleistung sicherte sich Eric Diener als Neunter in seinem letzten Junioren-Rennen noch eine Top-Ten-Platzierung. Jan Diener, der noch zwei weitere Jahre bei den Junioren starten darf, kam als Zwölfter ins Ziel.

Als bestplatzierte Deutsche wurden die Diener-Brüder am nächsten Tag noch bei der Mixed Team Relay eingesetzt, bei der jeweils zwei Jungs und zwei Mädchen hintereinander einen Super-Sprint absolvieren. Gemeinsam mit Noelle Werner und Nadine Klive belegten sie hier den siebten Rang.

Für beide Diener-Brüder ist hiermit die erfolgreichste Saison ihrer Triathlon-Karriere zu Ende gegangen. Für den 16-jährigen Jan hat sich der Wechsel ans Sportinternat nach Freiburg bezahlt gemacht. Er zeigte eine konstant gute Saison, die er mit dem Deutschen Meistertitel der Jugend A und dem Gesamtsieg im DTU-Jugendcup krönte. Er sammelte nun auch zum ersten Mal internationale Wettkampferfahrung und gehört in der nächsten Saison dem deutschen Nachwuchskader an.

Eric Diener gilt bei der Deutschen Triathlon-Union als Entdeckung des Jahres. Der 19-Jährige, der in diesem Jahr sein Abitur am Technischen Gymnasium in Tuttlingen ablegte, konnte sich trotz der Doppelbelastung von Schule und Sport unerwartet gut in Szene setzen. Der überraschende deutsche Vizemeister-Titel bei den Junioren und die damit verbundene WM-Qualifikation stellten die Saisonplanung auf dem Kopf. Mit dem neunten Platz bei der Junioren-WM qualifizierte er sich erstmals für einen deutschen Nationalkader – und hier sogar gleich für den Perspektivkader, die zweithöchste Kaderstufe. „Es war eine unglaubliche Saison“, blickte Eric Diener stolz zurück, freut sich jetzt aber erstmals auf die „Off-Season“, die Saisonpause. Anschließend wird auch er in Freiburg am Olympiastützpunkt trainieren und sich dort auf seine erste Elite-Saison vorbereiten.