Eric Diener und Lisa Schmitt siegen über fünf Kilometer

Eric Diener und Lisa Schmitt haben am vergangenen Samstag bei run & fun in Tuttlingen den ersten Platz belegt.

Bevor es allerdings soweit war, mussten sich die Sportler gedulden. Der Veranstalter entschied aufgrund von Starkregen und Gewittern den Fünf-Kilometer-Lauf um 15 Minuten zu verschieben. Nachdem es zwar nicht mehr regnete, war die Strecke dennoch nass, was einige Stürze zur Folge hatte. Größere Verletzungen bei den betroffenen Teilnehmern gab es dadurch aber nicht.

Der Triathlet der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) Eric Diener ging für die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule an den Start und dominierte von Beginn an das Rennen. Zwei Runden mit je 2,5 Kilometer Länge entlang der Donau galt es zu überstehen. Als der TSF-Nachwuchstriathlet nach der ersten Runde durch den Zielkanal spurtete, war ihm Leon Höchst vom TG Biberach noch dicht auf den Fersen. Das änderte sich in Runde zwei. Stück für Stück setzte er sich dort ab, ließ letztlich nichts mehr anbrennen und entschied das Rennen souverän für sich. Eric Diener freute sich über den Sieg, obwohl er sein persönliches Ziel knapp verpasste: „Ich wollte die fünf Kilometer unter 16 Minuten laufen. Das ist mir leider nicht gelungen. Dennoch bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich das Rennen gewonnen habe“, sagte der TSF-Triathlet im Verpflegungsbereich. Höchst wurde mit 24 Sekunden Abstand Zweiter, Matthias Lutz von den Tuttlinger Sportfreunden erreichte als Drittplatzierter in 17.11 Minuten das Ziel.

Lisa Schmitt, die für die Kreissparkasse Tuttlingen ins Rennen ging, siegte trotz einem Sturz. „Ich bin auf dem nassen Untergrund ausgerutscht und gestürzt. Ein Läufer hat mir schnell beim Aufstehen geholfen. Ich bin unverletzt geblieben und freue mich natürlich über den Sieg“, sagte Schmitt, die die Ziellinie in 20.24 Minuten überquerte, aber nicht immer in Führung lag. TSF-Triathletin Tina Rieber lief im Namen des Otto-Hahn-Gymnasiums und belegte mit 21.11 Minuten Platz zwei. 27 Sekunden später beendete Flora Ames ihr Rennen als Drittplatzierte.