Eric Diener belegt in Slowenien den zweiten Platz

Eine Woche nach seinem neunten Platz bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Triathleten hat Eric Diener beim Junioren-Europacup den Rang zwei belegt. Zusammen mit seinem Bruder Jan und sechs weiteren deutschen Athleten trat er in Bled (Slowenien) über die Supersprint-Distanz von 400 Meter Schwimmen, 13 Kilometer Radfahren und 3,3 Kilometer Laufen an.

Bei ungemütlichen Außentemperaturen und leichtem Nieselregen lief das Schwimmen im Bleder See für die Wurmlinger Brüder schon recht gut, so dass beide in der Führungsgruppe die mit einigen Anstiegen gespickte Radstrecke in Angriff nehmen konnten. Auf der regennassen Fahrbahn war Vorsicht geboten – doch vor allem an den Anstiegen machte Eric Diener Druck und bestimmte das Tempo. Mit der schnellsten Radzeit und einem schnellen Wechsel in die Laufschuhe setzte dann jedoch der jüngere der beiden Brüder Akzente: Jan Diener ging bei seinem ersten Europacup-Rennen als Führender auf die Laufstrecke. Sein Bruder Eric konnte ihn jedoch nach einem Kilometer überholen. Doch auch der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Tscheche Radim Grebik drückte mächtig aufs Tempo und konnte am Ende das Rennen für sich entscheiden. Nur zwei Sekunden dahinter überquerte Eric Diener als Zweiter die Ziellinie und freute sich über seinen ersten internationalen Podestplatz. Jan Diener erreichte das Ziel als Fünfter und feierte somit einen gelungenen Einstand auf der internationalen Bühne.