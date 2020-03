Die Katholiken im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen haben am Sonntag ihre Kirchengemeinderäte und Pastoralräte neu gewählt. Aufgrund der Corona-Krise fand diese ausschließlich als Briefwahl statt. Die meisten Gemeinden haben am Sonntagabend die Stimmen ausgezählt und das vorläufige Wahlergebnis ermittelt.

Noch in den nächsten Tagen werden die Stimmen in Fridingen und Irndorf ausgezählt. Nicht gewählt wurde aufgrund zu weniger Kandidaten in den Kirchengemeinden Gosheim und Kolbingen. Die Diözese wird in den beiden Gemeinden ein Vertretungsgremium einsetzen.

Aixheim, St. Georg, gewählt sind: Bosch, Susanne (224 Stimmen), König, Bernadette (220), Böttcher, Rita (216), Efinger, Elmar (216), Weber, Veronika(210), Gruler, Paul (208), Kadau, Helmut (208), Gruler, Caroline (196).

Im Rahmen der Wahl ohne Bindung wurden zwei weitere Personen gewählt: Häring, Franz (37), Efinger, Burkhard (8).

Aldingen, St. Marien, gewählt sind: Bücher, Brigitte (188 Stimmen), Derbogen, Stefan (173), Öfinger, Silvia (167), Kahrs, Georg Christoph (162), Schertler, Doris (152). Allgaier, Edith (151), Gruler, Stefanie (144), Bilger, Tobias(140).

Balgheim, Mariä Himmelfahrt, gewählt sind: Glunz, Raffaela (155 Stimmen), Berchtold, Klaus (144), Kauderer, Ruth (144), Stier, Regina (142), Dreher, Ingo (128), Vargas Schmid, Luis (82). Ersatzmitglied: Schmid, Marina.

Böttingen, St. Martinus, gewählt sind: Marquart, Josef (323 Stimmen), Villing, Roland (316), Mauch-Mattes, Monika (312), Grimm, Andrea (311), Grimm, Elke (310), Bohner, Ingrid (304), Mattes, Simone (276), Spitzenberg, Bruno (230).

Bubsheim, St. Jakobus Maior, gewählt sind: Kunkel, Augustina (204 Stimmen), Mattes, Thomas (202), Stier, Doris (200), Eschbach, Alois (192), Tomic, Zlatko (191), Kreuzberger, Bernadette (188), Leo, Caroline (185), Moser, Elke (182).

Deilingen, Christi Himmelfahrt, gewählt sind: Pfenning, Priska (351 Stimmen), Schnekenburger, Christine (342), Reger, Dunja (337), Kraft, Martina (332), Meicht, Olga (321), Weber, Andrea (309), Mattes-Weiß, Simone (292), Kuolt, Diana (284), Narr, Alfons (282), Sieber, Markus (269).

Denkingen, St. Michael, gewählt sind: Schnee, Norbert Anton (328 Stimmen), Schnee, Anna-Lena (303), Borho, Gabriele (297), Burchardt, Priska (294), Zeiner, Siglinde (290), Wagner, Rita (284), Spielvogel, Maria (257), Fischer, Monika (236), Greiling, Thomas (216), Bronner Oliver (194).

Dürbheim, St. Petrus und Paulus, gewählt sind: Mattes, Andrea (273 Stimmen), Brugger-Koch, Anja (267), Dittes, Christina (262), Warzecha, Heinrich (258), Mattes, Bertram (253), Kirschbaum, Caroline (249), Schuhmacher-Weber, Isabell (241), Grimm, Sandra (239), Frech, Andreas (203), Wernz, Felix (191).

Durchhausen, Zu den Heiligen Engeln, gewählt sind: Schrenk, Bettina (153 Stimmen), Baier Konrad (149), Messner, Isabell (148), Ungermann, Johannes (146), Stebel, Adam (122), Baier, Alexandra (112).

Egesheim, Mariä Himmelfahrt, gewählt sind: Weiß, Roland (122 Stimmen), Dreher, Rosemarie (117), Frick, Doris (115), Wicherek, Maria (110), Penz, Joachim (108), Dreher, Christina (107).

Frittlingen, St. Hippolyt und Kassian, gewählt sind: Betting, Jürgen (296 Stimmen), Hornung, Martina (284), Gassner, Johannes (277), Braun, Susanna (274), Landowski, Anna (273), Braun, Michael (266), Rother, Markus (224).

Gunningen, St. Georg, gewählt sind: Schröder, Ursula (106 Stimmen), Mayer, Josef (104), Merz, Carina (104), Schuler, Ilona (100), Erb, Ines (98), Schad, Ulrike (97).

Königsheim, St. Agatha, gewählt sind: Dreher, Claudia (153 Stimmen), Frech, Ludwig (147), Frech, Dr. Gustl (143), Aicher, Sabine (141), Moser, Dagmar (141), Walther, Brigitte (141), Wangler, Martina (136), Frech, Sascha (127).

Mahlstetten, St. Konrad, gewählt sind: Aicher, Julia (236 Stimmen), Aicher, Paula (236), Steyerer, Georg (235), Seuling, Anneliese (226), Krapf, Luitgard (225), Rist, Ekkehard (224), Schutzbach, Egon (221), Münch, Maria (212).

Mühlheim, St. Maria Magdalena mit Neuhausen ob Eck, gewählt sind aus Mühlheim: Buschle, Maria (358 Stimmen), Schlegel, Martina (330), Kumpart, Ulrika (326), Grathwohl, Gabriele (324), Leibinger, Michael (313), Richter, Georg (300), Kreiser, Daniela (295), gewählt sind aus Neuhausen ob Eck: Castiglione, Gaetano (290), Höfs, Sina (283), Renner, Roland (275).

Nendingen, St. Petrus und Jakobus Maior, gewählt sind: Schwarz, Rolf (358 Stimmen), Schwarz, Johannes (356), Schwarz, Tanja (351), Kosing, Anja (346), Sattler, Andreas (340), Sum, Walter (332), Bodenhaupt, Siglinde (327), Reichle, Tina (325), Schilling, Anna-Lena (316), Braun, Johanna (295).

Reichenbach, St. Nikolaus, gewählt sind: Pau, Brigitte (90 Stimmen), Marquart, Ulrike (89), Volz, Dieter (89), Engst, Judith (88), Huber, Alfons (88).

Renquishausen, St. Stephanus, gewählt sind: Maier, Johann-Eugen (250 Stimmen), Rack, Ulrike (236), Fleckenstein, Julia (235), Stehle, Michael (234), Schilling, Josef (227), Alber-Bacher, Daniela (225), Stehle, Anja (225), Schmalhofer, Tanja (223).

Rietheim-Weilheim, St. Georg, gewählt sind: Haller, Patricia (205 Stimmen), Martin, Katja (197), Storz, Ewald (194), Marquardt, Sandra (185), Bertsche, Thomas (183), Dreher, Thomas (181), Mayer, Holger (180), Los, Sigrun (171), Merz, Raimund (168).

Seitingen-Oberflacht, Mariä Himmelfahrt mit Talheim, gewählt sind: Bacher, Gabi (352 Stimmen), Spitznagel, Jutta (346), Liehner, Gerhard (343) Obergfell, Agnes (334), Schrödinger, Claus (327), Sczech, Michaela (327), Jungert, Waltraud (321), Münch, Stefan (307), Schweickhardt, Marina (301), Zepf, Thomas (299).

Spaichingen, St. Petrus und Paulus, gewählt sind: Frech, Franz (1116 Stimmen), Kupferschmid, Monika (929), Pfeffer, Claudia (894), Grimm, Birgit (843), Malinger, Ilona (817), Luttmann, Nicole (792), Hurlebusch, Elisabeth (785), Schrägle, Thomas (783), Dreher, Michael (766), Haffky, Andreas (757), Gleinser, Iris (745), Wissmann, Marianne (726), Licciardo-Ragg, Maria (631), Huber, Ulrike (615), Berek, Urszula (614).

Stetten, St. Nikolaus, gewählt sind: Graf, Anne-Kathrin (147 Stimmen), Haselmeier, Martin (144), Buschle, Thomas (134), Buschle, Emil (127), Lang, Silke (122), Rudischhauser, Melanie (115), Lammers, Stefanie (111).

Trossingen, St. Theresia vom Kinde Jesu, gewählt sind: Strizzi, Ilona (343 Stimmen), Palilla-Akarpinar, Paolina (320), Efinger, Simone (313), Fetzer, Siegbert (292), Sauter, Helmut (275), Kellner-Matere, Herta (266), Ulmer, Bernd (259), Koss, Christof (247), Ivancic, Matthias (233), Goebel, Herbert (227), Piontek, Michael (220), Furic, Denis (192).

Ersatzmitglied: Messner, Ferdinand.

Tuttlingen, Maria Königin, gewählt sind: Seiterich-Stegmann, Dr. Cornelia (270 Stimmen), Züfle, Marcel (239), Waldrich-Rozza, Britta (233), Züfle, Beate (232), Oefinger, Sabine (222), Effinger, Norbert (208), Bazin, Manuela (206), Reu, Gerhard (206), Schillinger, Ursula (201), Wegener, Susanna (197), Fernandez Ostertag, Sindy (194).

Tuttlingen, St. Gallus, gewählt sind: Riegger, Bernd (380 Stimmen), Storz, Gabriele (372), Gökelmann, Renate (367), Schraut, Tanja (361), Holzwarth, Julia, (356), Glaenz, Tobias (350), Hoang-Do, Dr. Ha Vy (336), Cunsolo, Rosa (329), Droullier, Johannes (321), Eisen, Silvija (317), Kaufmann, Elke (306), Hermle, Michael (288), Reger, Alice (282), Lezuch, Dietmar (255).

Tuttlingen, Italienische Gemeinde, gewählt sind: Legname, Antonio (49 Stimmen), Fontana, Carmela (40), Labruna, Antonio (39), Pucciarelli, Vittoria (37), Krist, Angelica (35), Ricci, Gino (35), Mistificato, Michele (34), De Matteis, Maria Grazia (32), Di Muro, Alfonso (32), de Luca, Amodio (30), Pellegrino, Marisa (30), de Luca, Fulvio (28), Maurici, Giuseppe (26).

Tuttlingen, Kroatische Gemeinde, gewählt sind: Jozinovic, Mladen (63 Stimmen),

Copak, David (53), Jozinovi, Tomislav (50), Banovac, Daniel (47), Grljevi, Anelko (47), Bodruši, Irena(40).

Wehingen, St. Ulrich, gewählt sind: Burkard, Ingeborg (411 Stimmen), Decker, Anton (395), Bauer, Sonja (354), Fischinger-Befurt, Nadja (351), Häring, Christoph (350), Wagner, Cosmas (343), Hügel, Franz (339), Rees, Albert (284), Maier, Britta (261), Haag, Desiree (252).

Wurmlingen, St. Gallus, gewählt sind: Hauger, Stephanie (450 Stimmen), Hallama, Monika (438), Dreher, Daniela (422), Bisser, Rolf (411), Messmer, Michael (373), Volkheimer, Melanie (372), Müller, Martin (368), Zepf, Beate (365), Reckermann, Matthias (341), Butsch-Ilg, Christel (307), Müller, Ramona (306).

Die Koordination der Wahlen im Dekanat hatte das Dekanatamt in Tuttlingen mit Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes und Sekretärin Katja Drössel, die mit dem Ablauf der Wahl sehr zufrieden waren und sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit den Wahlverantwortlichen bedanken.