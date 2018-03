Erfolgreicher Saisonstart für Tuttlinger Tanz-Teams

Die beiden Lateinformationen der Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen sind erfolgreich in die Saison gestartet. Die Oberliga- und Landesliga-Mannschaft liegen nach zwei Wettkämpfen in ihren Ligen jeweils auf dem dritten Platz.

„Die intensive Vorbereitung der vergangenen neun Monate hat sich bezahlt gemacht“, meinte Pressewartin Jana Novotny. Die Oberliga-Mannschaft startete in Backnang mit einem dritten Platz (Wertung: 5-3-4-4-2), wurde beim zweiten Wettkampf in Bietigheim von den Gastgebern auf den vierten Rang (Wertung: 4-3-4-4-2) verdrängt.

Das B-Team schaffte es in der Landesliga jeweils auf das Siegertreppchen. In Backnang (Wertung: 4-4-4-3-3) und Bietigheim (Wertung: 6-5-3-3-3) landete die Tuttlinger Mannschaft jeweils auf dem dritten Platz.

Die Freude über das Abschneiden war bei den Tänzerinnen und Tänzern, den Trainern und den Fans entsprechend groß. Obwohl das B-Team nur mit sieben Paaren und das A-Team sogar nur mit sechs Paaren in Backnang angetreten waren, konnten die beiden Mannschaften die Wertungsrichter von sich überzeugen. In der Oberliga führt die Mannschaft vom TSC Wallhausen (2 Punkte), die bisher beide Wettkämpfe gewann, vor dem zweimaligen Zweiten TSG Backnang (4), die TSG Bietigheim und Tuttlingen (jeweils 7). In der Landesliga war bisher der TSC Astoria Karlsruhe der klare Sieger. Nach dem zweifachen Turniersieger (2) reihen sich der TSC Besigheim (4) und die TG Tuttlingen (6) ein.

Da die Wertungen eng beieinander sind, kann sich das Blatt in der Tabelle jederzeit wenden. Beide Mannschaften aus der Donaustadt bereiten sich deshalb nun mit gezielten Trainingseinheiten intensiv auf die nächsten Turniere vor.

Schon dieses Wochenende ist es für die Oberliga-Auswahl wieder soweit. Das A-Team tritt am Sonntag in Ludwigsburg zum nächsten Wettkampf an. Die Landesliga-Mannschaft kann ihr Können erst am Sonntag, 25. Februar, in Weissach im Tal zeigen.