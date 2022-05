Erfolgreiche „Zukunftstour Handwerk“ in Tuttlingen

Mehr als 130 Ausbildungsberufe im Handwerk – zwischen Tradition und Moderne, Hammer und Hi-Tech – eröffnen Perspektiven für Berufsanfänger. Dass das Handwerk nach wie vor einen goldenen Boden hat, zeigten die teilnehmenden Betriebe bei der dritten „Zukunftstour Handwerk“ am 10. Mai in Tuttlingen.

42 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen schnupperten in verschiedenen Handwerksberufe von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zerspanungsmechaniker. Einen ganzen Tag lang hatten die jungen Menschen Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und in der Praxis selbst Hand anzulegen. Nach der Begrüßung durch Tuttlingens Ersten Bürgermeister Emil Buschle, Maria Grundler von der Handwerkskammer Konstanz und Roland Aicheler von der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen ging es mit sechs Bussen für die Schülerinnen und Schüler auf Tour.

Die elf beteiligten Handwerksbetriebe ließen sich für die Schulklassen einiges einfallen: Azubis berichteten darüber, was sie an ihrer Ausbildung besonders gut finden. An den vielen Mitmachstationen konnten die Schüler ihr handwerkliche Geschick testen, Arbeitsschritte ausprobieren, Material und Werkzeug kennenlernen und selbst kleine Projekte erstellen. Veranstalter der Zukunftstour waren die Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Konstanz und der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen.

Schüler und Interessierte, die mehr über die Möglichkeiten erfahren wollen, die der Ausbildungsmarkt in der Region bietet und sich über Ausbildungsangebote informieren möchte, können sich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen melden: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rottweil-villingen-schwenningen/berufsberatung