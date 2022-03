Schluss mit Vorspülen und öfters kalt statt warm! Mit diesen Tipps spart man bares Geld

Gas ist teuer, Strom sowieso, und bei Wasser ist es nur eine Frage der Zeit. Was kann man also tun, um Energie zu sparen? In Teil 1 unserer Serie steht das Warmwasser im Fokus.

Unbegrenzt freie Inhalte genießen Als registrierter Nutzer lesen Sie monatlich 3 PLUS-Inhalte und alle freien Inhalte kostenlos. Sie haben noch keinen Account?

Hier registrieren Anmelden Anmelden E-Mail Passwort Anmelden Passwort vergessen?