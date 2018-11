Endspurt für den Adventskalender vom Tuttlinger Round Table

Noch bis Freitag verkauft der Tuttlinger Service-Club Round Table seinen Adventskalender. Auch in diesem Jahr wollen die Mitglieder mit den Einnahmen einen Verein im Landkreis Tuttlingen unterstützen. Der Überschuss des Verkaufs geht an die Aktion „TUT is(s)t gesund“. Die Käufer haben die Chance, in der Adventszeit täglich mit etwas Glück einen Preis zu gewinnen.

2200 Adventskalender gibt es in diesem Jahr zum Stückpreis von fünf Euro. Nach Abzug der Produktionskosten könnte damit „TUT is(s)t gesund“ fast 10 000 Euro spendiert bekommen, mit dem die Initiatoren das gesunde Essen für Schulkinder fördert. „Es sind noch rund 350 Stück da. Wir haben im vierten Jahr die Auflage von 2000 auf 2200 angehoben“, berichtet Florian Weber, der bei Round Table die Koordination für den Adventskalender übernommen hat. Mit dem bisherigen Verkauf zeigt er sich daher zufrieden. Zumal auch einige Interessenten auf die Tabler zukommen würden, die die Aktion bereits aus den Vorjahren kennen und diese unterstützen möchten.

Noch ein Mal auf dem Markt

Am Freitag stehen die Tabler ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem Tuttlinger Marktplatz. Aber auch in einigen Geschäften der Tuttlinger Innenstadt ist der Adventskalender zu bekommen. Die verkauften Kalendernummern kommen am Freitag in einen Topf, dann werden die Gewinner ermittelt. Unter anderem sind eine Playstation IV Pro und ein Kaffeevollautomat in der Verlosung.