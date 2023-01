Endspurt bei der Grundsteuererklärung

Miteigentumsanteil, Bodenrichtwert oder Flurnummer. Mit diesen und weiteren Begrifflichkeiten müssen sich seit mehr als einem halben Jahr viele Menschen auseinandersetzen, wenn sie ihre Grundsteuererklärung abgeben möchten. Etwas mehr als die Hälfte hat das bislang getan, den übrigen bleibt noch bis Ende Januar Zeit.

„Das bereitet uns Sorge“, sagt Gerd Kehm, zuständiger Sachgebietsleiter im Finanzamt Biberach. Mit einer Quote von mehr als 58 Prozent (Stichtag 10. Januar) steht das hiesige Finanzamt mehr als elf Prozentpunkte besser da als manch anderer Landkreis und überbietet auch den Landesschnitt von 55 Prozent. Rund 103.000 Erklärungen stehen insgesamt an. Verantwortlich für die Abgabe ist, wer am 1. Januar 2022 Eigentümer des Grundstücks war. „Derjenige muss die Erklärung abgeben, auch wenn er das Grundstück mittlerweile verkauft hat“, erläutert Roland Eberhart, Leiter des Finanzamts Biberach.

Das vergleichsweise gute Abschneiden führen Kehm und Eberhart vor allem auf das eigene Servicetelefon und die fünf Informationsveranstaltungen zurück. Die Hallen seien voll gewesen und insgesamt rund 1000 Menschen gekommen, berichtet Kehm. „Das hat kein anderes Finanzamt angeboten“, sagt Eberhart. Kehm, der durch die Veranstaltungen führte, erhielt viele positive Rückmeldungen und noch mehr Fragen.

Die trudeln auch täglich per Mail und via Telefon im Finanzamt ein. Bereits im Vorfeld wurden vier Quereinsteiger eingestellt, die eine einjährige Ausbildung durchliefen. Zudem unterstützen Kehms Team zwei Hochschulabsolventen bei der Arbeit rund um die Grundsteuerreform. Seit Juli klingelt das Telefon quasi permanent. Bis zu 500 Anrufe seien es pro Tag, berichtet Kehm. Allein 3000 Bürger wurden über die Hotline durch das Eingabeprogramm geführt.

„Vor allem viele für die Bürger unvertraute Begrifflichkeiten verursachen Probleme“, hat Kehm registriert und einige typische Fehler identifiziert. Dazu gehören falsche Angaben bei den Eigentumsverhältnissen. Ehegatten müssen etwa unter „Anteil am Grundstück“ jeweils im Zähler eins und im Nenner zwei eintragen, da sie beide Besitzer des Grundstücks sind. Bei vielen Erklärungen wird allerdings der Ehegatte nicht erwähnt und stattdessen in beiden Feldern eine „Eins“ eingetragen. Dann übernimmt derjenige aber auch die gesamte Grundsteuer. „Das ist bei Ehegatten vielleicht nicht so tragisch, bei Erbengemeinschaften kann es aber kompliziert werden“, sagt Eberhart.

Ähnlich verhält es sich bei Eigentumswohnungen. In dem Feld „Zur wirtschaftlichen Einheit gehörender Anteil“ müssen Besitzer von Eigentumswohnungen ihren sogenannten Miteigentumsanteil an dem Grundstück eintragen. Diesen finden sie im Kaufvertrag oder im Grundbuchblatt. „In einem Haus mit acht Parteien könnte der Anteil bei 175 Tausendstel liegen“, nennt Eberhart ein Beispiel und ergänzt: „Wenn man den Anteil nicht angibt, zahlt man den Preis ganz, statt ihn durch acht zu teilen.“

Eine große Hürde bei der Abgabe der Erklärung stellt nach Ansicht von Kehm die Elster-Registrierung dar. „Der Gesetzgeber will das elektronische Verfahren“, stellt Kehm fest. Das sei oft für ältere Mitbürger ein Problem. Das kennt Kehm aus eigener Erfahrung. Er hat für seine Tante die Erklärung erledigt, die in ihrem Altenheim über kein W-Lan verfügt. Hier lauert übrigens eine weitere Fehlerquelle, warnt Kehm. Wer über seinen eigenen Elster-Account die Daten für einen Angehörigen übermittelt, müsse bei der Eingabe der Daten dringend darauf achten, nicht selbst als Eigentümer zu erscheinen. Mit der Zeit sei die Eingabe etwas erleichtert worden, sagt Eberhart. So weisen Pfeile auf Kästchen hin, die in vielen früheren Erklärungen vergessen worden sind.

Verfügt man bereits über einen Elster-Account und kennt sich in dem Programm aus, könne die Erklärung in 20 Minuten erledigt sein, versichert Kehm. Betritt man Neuland, kann es auch eine Stunde dauern. Eberhart und Kehm empfehlen die Webseite www.grundsteuer-bw.de. Die bietet beispielsweise eine Klickanleitung für Elster und weitere Ausfüllhilfen. Unter dem knapp achtminütigen Video „Elster-Ausfüllhilfe zur Grundsteuer in Baden-Württemberg“ äußern sich die Nutzer geradezu euphorisch.

Bringt einen auch diese Onlinehilfe nicht weiter oder reicht man seine Erklärung aus anderen Gründen verspätet ein, werden 25 Euro pro angefangenem Monat fällig. Auch wenn man seine Erklärung gar nicht abgibt, wird ein Verspätungszuschlag in derselben Höhe erhoben. Hinzu kommt, dass der für die Berechnung der Grundsteuer maßgebliche Steuermessbetrag dann auf einer Schätzung beruht. „Wir haben nicht für alles elektronische Referenzgrößen“, erläutert Kehm. Und alle Daten nachzuschlagen, wäre nicht umsetzbar. „In der Regel fährt man mit einer Abgabe der Erklärung besser“, ist Kehm überzeugt.

Bereits jetzt arbeiten Kehm und sein Team am Anschlag. Hinzu kommen nun die Betriebe der Forst- und Landwirtschaft. Nach aktuellem Stand bleibt ihnen bis zum 31. März Zeit für ihre Erklärung, die Informationsschreiben verschickt das Finanzamt hier seit vergangener Woche. Rund 17.000 Erklärungen fallen im Landkreis Biberach an.

Nach Erhalt des Grundsteuermessbescheids bleiben vier Wochen für einen Änderungsantrag oder einen Einspruch. „Anfang November wurden die ersten Bescheide verschickt und zwei Tage später ging es mit den Einsprüchen los, seit Dezember ungebremst“, berichtet Kehm. Insgesamt seien mehr als 1000 Einsprüche eingegangen. In rund 90 Prozent der Einsprüche wird die Verfassungsmäßigkeit des neuen Grundsteuergesetzes angezweifelt. Auch erste Musterklagen wurden bereits eingereicht. Diese Einsprüche müssen vom Finanzamt bis zur Entscheidung im Klageverfahren ruhend gestellt werden. Stellt man dagegen fehlerhafte Werte in seinem Bescheid fest, beispielsweise bezüglich der Eigentumsverhältnisse, können diese recht unkompliziert vom Finanzamt korrigiert werden. Auch wenn die Frist nicht eingehalten wird. „Unser Ziel sind richtige Steuerbescheide“, sagt Eberhart und verspricht: „Wir kommen den Bürgern da entgegen.“ 51 Einsprüche hat das Finanzamt bereits abgearbeitet, 24 gelten als unerledigt.

Aufwendiger wird es, wenn Bürger den berechneten Bodenrichtwert anzweifeln. Denn dann muss der Einspruchsführer ein entsprechendes Gutachten vorlegen. Derweil lobt Eberhart die Arbeit der drei Gutachterausschüsse im Landkreis, die die Bodenrichtwerte pünktlich zum 1. Juli 2022 ermittelt hanen. „Das war eine Topleistung, auch im Vergleich zu anderen Landkreisen“, schwärmt der Amtsleiter.

Bis die Eigentümer erfahren, welche Grundsteuer sie ab 2025 zahlen müssen, vergeht noch einige Zeit. Bis Mitte 2024 wollen die Gemeinden die Bescheide vorliegen haben, um anschließend über die dann geltenden Hebesätze entscheiden zu können. „Unser Ziel ist, dass den Gemeinden dann 80 Prozent der Bescheide vorliegen. Das brauchen sie für verlässliche Berechnungen“, sagt Kehm.