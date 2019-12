Emma Schulz in guter Form

Emma Schulz vom TV Möhringen hat zum Abschluss des Sportjahres 2019 beim Nachwuchs-Hallensportfest in Ulm nochmals ihr leichtathletisches Talent unter Beweis gestellt.

Im großen Teilnehmerfeld ihrer Altersklasse W14 glänzte sie besonders in ihrer Paradedisziplin Sprint. Über die 60 Meter behauptete sie sich gegen 50 Konkurrentinnen und sprintete mit persönlicher Bestzeit in 8,50 Sekunden auf den dritten Platz. Zuvor hatte sie sich beim Hochsprung leicht verletzt und musste diesen Wettkampf nach 1,45 Metern vorzeitig beenden. Dennoch bedeutete die übersprungene Höhe eine weitere persönliche Bestleistung und Platz sieben unter 25 Athletinnen. Den achten Platz belegte die Möhringerin im Kugelstoßen mit einer soliden Weite von 8,37 Meter. Hier blieb sie jedoch unter ihren Erwartungen. Über 60 Meter Hürden belegte sie in 11,02 Sekunden Platz 17 unter 27 Athletinnen.

Die Leistungen von Emma Schulz sind auch das Ergebnis der guten Trainingsarbeit im Verein, für die beim TV Möhringen hauptsächlich Antje Schulz (LA-Trainerin C) verantwortlich ist.