Emma Schulz gewinnt vier Titel

Bei fast idealen Witterungsbedingungen sind die Leichtathletik-Kreismeisterschaften im Schwenninger Waldeckstadion ausgetragen worden. Der Kreis Tuttlingen trug seine Kreismeisterschaften gemeinsam mit dem Kreis Rottweil aus. Dabei gab es tolle Leistungen bei diesen ersten und in diesem Jahr einzigen Einzelmeisterschaften.

W 10: Als jüngste Teilnehmerin des TV Möhringen ging Luisa Weißgraf in vier Disziplinen an den Start. Sie gewann drei Kreismeistertitel: über 50 Meter in persönlicher Bestleistung von 8,66 Sekunden, im Weitsprung (3,25 Meter) und über 800 Meter (3:27,81 Minuten). Im Ballwurf belegte sie in der gemeinsamen Abrechnung der beiden Kreise Rang zehn (14,0 Meter), im Kreis reichte das zu Rang zwei.

W11: Sehr erfolgreich verliefen die diesjährigen Kreismeisterschaften für Mia Stehle (LG Tuttlingen-Fridingen). Sie gewann den Sprint über 50 Meter (8,04 Sekunden) vor Sarah Marie Gomes Da Silva (TG Trossingen, 8,56 sec.) und Aurora Lauro (TG Trossingen, 9,29). Im Weitsprung siegte Stehle mit 3,98 Metern erneut vor Gomes Da Silva (3,72) und Aurora Lauro (2,95). Den Titel im Hochsprung sicherte sich Mia Stehle mit 1,30 Metern, wieder vor Sarah Marie Gomes Da Silva (1,05). Den Schlusspunkt setzte die junge Athletin von der LG Tuttlingen-Fridingen im Wurf mit dem Schlagball, den sie auf 27,50 Meter warf. Titel Nummer vier vor Sarah Marie Gomes Da Silva (21,00).

W12: Lotta Kappeler (LG Tuttlingen-Fridingen) siegte über 75 Meter (11,28 Sekunden) und im Weitsprung (3,97 Meter).

W13: Janani Satheeskumar (LG Tuttlingen Fridingen) holte die Titel über 75 Meter (12,58 Sekunden), im Hochsprung (1,20 Meter), im Weitsprung (3,72 Meter) und im Kugelstoßen (6,20 Meter).

W14: Katharina Abt (TV Möhringen) bewies ihre Vielseitigkeit. Sie gewann über 100 Meter (14,71 Sekunden) vor Hana Zulic (LG Tuttlingen-Fridingen, 16,36), im Weitsprung mit 4,20 Metern, vor Hana Zulic (3,50 Meter). Auch das Kugelstoßen entschied Katharina Abt mit 7,91 Metern vor erneut Hana Zulic (5,97 Meter) für sich. Im Hochsprung siegte dann Hana Zulic mit übersprungenen 1,20 Metern.

W15: Emma Schulz (TV Möhringen) dominierte ihre Altersklasse. Sie siegte über 100 Meter (12,88 Sekunden), im Hochsprung (1,45 Meter), im Weitsprung (5,34 Meter) und im Kugelstoßen (8,20 Meter). Im Sprint und im Hochsprung siegte sie vor Melodie Duclaux (TG Trossingen; 14,33 Sekunden; 1,35 Meter). Den Titel über 800 Meter gewann Melodie Duclaux (2:51,99 Minuten).

Frauen: Sarah und Antje Schulz, Mutter und Tochter gingen an den Start. Sie machten die Kreismeistertitel unter sich aus. Sarah Schulz hatte über 100 Meter (14,36 Sekunden) und im Weitsprung (4,53 Meter) die Nase vorn hatte. Im Hochsprung überquerte Sarah Schulz 1,35 Meter, damit war sie auf Kreisebene außer Konkurrenz. Für Trainerin Antje Schulz endete der Wettkampftag mit dem 800 Meter. In 2:59,67 Minuten belegte sie den fünften Gesamtrang beider Kreise, hatte aber im Kreis Tuttlingen damit keine Konkurrenz.

M11: Gabriel Sokolovic (TG Trossingen) setzte sich im Sprint über 50 Meter (7,73 Sekunden) gegen Silas Schaut (LG Tuttlingen-Fridingen; 7,91) und Louis Armbruster (TV Spaichingen, 8,04) durch. Im Weitsprung gelang Gabriel Sokolovic mit 4,18 Meter der weiteste Satz. Damit lag er knapp vor Louis Armbruster (4,05) und Lean Brugger (bd., LG Tuttlingen-Fridingen, 4,02). Lean Brugger warf den Schlagball auf die Siegerweite von 42,50 Meter und gewann den Hochsprung (1,21 Meter) vor Louis Armbruster (1,18) sowie die 800 Meter (2:55,15 Minuten).

M12: Jonathan Glaser (TV Spaichingen) gewann das Sprintfinale in glatten 11,00 Sekunden vor Elias Kunz (TG Trossingen; 12,45) . Elias Kunz revanchierte sich im Ballwurf und gewann mit 23,00 Metern vor Glaser (22,50). Den Kreismeistertitel im Weitsprung sicherte sich Jonathan Glaser vor Elias Kunz (3,78 m) mit der Weite von 4,45 m.

M13: Sechs Starts, sechs Titel Etienne Duclaux (TG Trossingen) erwischte den perfekten Tag. Den Sprint gewann er mit neuer persönlicher Bestzeit (10,36 Sekunden). Auch über 800 Meter lief er in 2:34,98 Minuten so schnell wie noch nie. Er siegte im Weitsprung (5,32 Meter), im Kugelstoßen (10,33 Meter) und Hochsprung (1,49 Meter). Höhepunkt aus seiner Sicht war die neue persönlichen Bestweite mit dem Schlagball, als er 63,50 Meter erzielte.

M14: Tobias Kunz (TV Spaichingen) war in Schwenningen mit den eigenen Leistungen sehr zufrieden. Er gewann über 100 Meter (12,65 Sekunden), im Weitsprung (5,10 Meter), im Kugelstoßen (12,20 Meter). Aike Killi (TG Trossingen) holte sich den Titel im Speerwurf (23,33 Meter).

M15: Michael Hollmann (TG Trossingen) siegte im Weitsprung (4,51 Meter), Kugelstoßen (8,63 Meter) und Speerwurf (29,90 Meter).