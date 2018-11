Emil Buschle dankt für 545 Jahre Feuerwehr-Dienst

13 langjährige Feuerwehrangehörige der Abteilungen Tuttlingen, Möhringen und Nendingen wurden vom Ersten Bürgermeister Emil Buschle geehrt. Zusammen kommen die Jubilare auf 545 Jahre Feuerwehrdienst. Unter den Geehrten war auch ein besonders treuer Feuerwehrmann: Hauptbrandmeister Wilhelm Redwitz wurde für 70 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

Als er den Feuerwehrdienst antrat, war die Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegründet: Im Januar 1948 trat Wilhelm Redwitz der Möhringer Feuerwehr bei, in den folgenden Jahrzehnten absolvierte er alle Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Außerdem besuchte er Lehrgänge als Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und Jugendfeuerwehrwart. Er war stellvertretender Kommandant in Möhringen von 1951 bis 1966 und Kommandant von 1966 bis 1973, nach der Eingemeindung war er von 1973 bis 1992 Abteilungskommandant und von 1979 bis 1992 stellvertretender Stadtbrandmeister. Seit 1992 gehört er der Altersabteilung an. „Ein Leben, das durch die Feuerwehr geprägt wurde“, so Buschle, „ein solch langjähriger Einsatz verdient unseren größten Dank.“ Gewürdigt wurde Wilhelm Redwitz mit dem Ehrendiplom des Kreisfeuerwehrverbands.

Ebenfalls mit dem Ehrendiplom wurden zwei Feuerwehrleute ausgezeichnet, die seit 60 Jahre der Wehr angehören. Brandmeister Karl Mattes trat 1958 der Nendinger Feuerwehr bei, seit 2000 ist er in der Altersabteilung und seit Juni 2013 in der Ehrenabteilung. Er legte Prüfungen als Gruppenführer und Maschinist ab, von 1979 bis 1994 war er stellvertretender Abteilungskommandant.

Löschmeister Helmut Klemm ist seit 1958 bei der Tuttlinger Feuerwehr und seit 2004 in der Altersabteilung. Er absolvierte die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber und ist ausgebildeter Atemschutzgeräteträger, Maschinist und Sprechfunker.

Das Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg für 40-jähirge Zugehörigkeit erhielten Heinrich Sattler (Nendingen), Klaus Wälder (Tuttlingen), Herman Meister (Möhringen), Robert Schmutz (Möhringen) und Hubert Jung (Möhringen).

Mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre bei der Feuerwehr wurden Constantin Martin (Möhringen), Christian Peters (Möhringen), Christian Friedrich (Tuttlingen), Markus Niggel (Tuttlingen) und Markus Vopper (Tuttlingen) geehrt.