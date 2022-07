Elternbeiträge bei der Kinderbetreuung steigen

Der Kindergarten in Durchhausen war ein Hauptthema der jüngsten Sitzung im Gemeinderat. Eine große Zahl von Eltern wohnten der Sitzung bei. Aus deren Reihen kamen in der Einwohnerfrageviertelstunden kritische Anfragen zu dem Punkt „Zebrastreifen und Fußgängerüberweg“ in der Ortsdurchfahrt. Dieser Antrag wurde in der Sitzung am 31. Mai abgelehnt. „ Über dieses Thema wurde schon drei Mal beraten und letztendlich hat der Beschluss Bestand“, betonte Bürgermeister Simon Axt.

Die Vertreter des Städtetages, des Gemeindetages und der Kirchen haben sich verständigt durch die hohe Inflationsrate, der Investition –und Sachkosten und steigenden Personalkosten die Elternbeiträge um 3,9 Prozent zu erhöhen. Darüber hinaus hat die Verwaltung festgestellt, dass die Beiträge im Ganztagesbereich angepasst werden sollen.

Elternvertreter wollen keine steigenden Gebühren für das Mittagsessen

Dem gegenüber gab es eine Stellungnahme des Elternbeirats mit Janine Fischer-Höhn an deren Spitze. In dieser gab sie dem Rat bekannt, dass sich die Elternschaft wohl oder übel mit der Anpassung des Elternbeitrages abfindet. Anders sieht es mit der Erhöhung der Gebühren für das Mittagessen aus. Damit zeigte sich die Elternschaft überhaupt nicht einverstanden.

Einstimmig wurde beschlossen, die Elternbeiträge zu erhöhen. Für ein Kind sind 127 Euro für die Regelgruppe zu erbringen. Für die Krippe sind es 376 Euro. Die Ganztagesbetreuung schlägt mit 254 Euro zu Buche. Mit zwei Gegenstimmen wurde beschlossen die Gebühren für das Mittagessen nicht zu erhöhen.

Gemeinde beantragt Zuschuss für Kindergartenausbau

Ein zweiter Punkt des Themas Kindergarten ist ein geplanter Anbau wegen weiter benötigter Platzkapazitäten im Kindergarten „Regenbogen“. Dieser geplante Anbau würde Kosten von circa 1,2 Millionen Euro kosten. Diese Summe kann die Gemeinde Durchhausen aktuell nicht stemmen und so wurde ein Antrag auf Zuschuss aus dem Ausgleichsstock „Förderung des ländlichen Raum“ gestellt. Mit 500 000 Euro könnte dann gerechnet werden. Fraglich sind noch die steigenden Baukosten und die hohe Inflationsrate. Sollte die Bewilligung des Zuschusses gewährleistet sein, soll das Architektenbüro Mökkler mit den Planungen beginnen.

Durchhausen ist ein ruhiges Pflaster, was die Kriminalstatistik für das Kalenderjahr 2021 betrifft. Acht Straftaten wurden in dem Dorf begangen von denen sechs aufgeklärt werden konnte.