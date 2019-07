Eltern zahlen fortan höhere Beiträge für den Kindergarten

Vor dem Beginn des neuen Kindergartenjahres wird jährlich über die Elternbeiträge des Kindergartens „Regenbogen“ beraten. Die Vertreter des Gemeindetags, des Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf einen Vorschlag für das Kindergartenjahr 2019/2020 geeinigt. Ziel ist es, einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent anzustreben. Der Gemeinderat Durchhausen beschloss einstimmig, dieser Empfehlung zu folgen.

Und so werden in der Regelgruppe die Beiträge wie folgt angehoben: Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind steigt der Beitrag auf 117 Euro (bisher 114 Euro). Analog werden bei allen Stufen die Beiträge erhöht. So bezahlt ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern zukünftig 90 Euro (bisher 87 Euro), mit drei Kindern 60 Euro (bisher 58 Euro) und mit vier und mehr Kindern 20 Euro (bisher 19 Euro). Diese gelten auch für die VÖ-Betreuung. Bei der Ganztagesbetreuung wird wie bisher ein Zuschlag von 25 Prozent auf den jeweiligen Regelbeitrag festgesetzt.

Seit 2014 gibt es in Durchhausen auch eine Kinderkrippe. Seit damals wurde im Bereich der Kleinkindbetreuung nicht dem offiziellen Vorschlag gefolgt, sondern ein wesentlich günstiger Beitrag erhoben, um die Attraktivität der Krippe zu erhöhen und eine bessere Auslastung zu erzielen. Aktuell werden 13 Kinder zwischen ein und drei Jahren betreut und die Auslastung ist seit längerem Konstant hoch. Die Verwaltung schlug nun vor, die Elternbeiträge in zwei Stufen an die Sätze der landesweiten Empfehlung anzupassen.

Somit betragen die Beiträge für ein Kleinkind für das Kindergartenjahr 2019/2020 aus einer Familie mit einem Kind zukünftig 294 Euro (Erhöhung 51 Euro), aus einer Familie mit zwei Kindern 218 Euro (Erhöhung 37 Euro), bei drei Kindern 141 Euro (Erhöhung 32 Euro) und aus einer Familie mit vier und mehr Kindern 53 Euro (Erhöhung 16 Euro).