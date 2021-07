Elke Rapp schießt zwei neue deutsche Rekorde

Zu ihrem ersten Wettkampf seit über einem Jahr Pandemiepause sind sieben Bogensportler der Tuttlinger Schützengesellschaft zum rekordberechtigten Turnier des 1. BSC Karlsruhe gereist. Dabei zeigte vor allem Elke Rapp, dass sie von ihrem Können nichts eingebüßt hat. Sie erzielte zwei neue deutsche Rekorde.

Es galt eine sogenannte Doppel-FITA Runde zu absolvieren: Je 36 Pfeile auf vier verschiedene Entfernungen am ersten und das gleiche nochmals am zweiten Tag in umgekehrter Reihenfolge – hohe Ansprüche, denen es gerecht zu werden galt. Das Wetter hatte zumindest am Samstag ein Einsehen und verwöhnte die Teilnehmer mit Sommer satt, am Sonntag gab es Regen nur in der Wettkampfpause und nach Beendigung der Durchgänge.

Glück und vor allem Können bestimmte das Erfolgsbarometer der Tuttlingerinnen. Immerhin waren die Schönblick-Schützinnen als amtierender Deutscher Mannschaftsmeister angetreten. Allen voran Elke Rapp rief ihr Können bei nahezu optimalen Bedingungen ab und schoss an diesem Wochenende gleich zwei neue deutsche Rekorde: Auf die 30-Meter-Distanz mit 356 von möglichen 360 Ringen sowie auf 40 Meter mit 347 Zählern. Den bestehenden deutschen Rekord auf 50 Meter mit 349 Ringen stellte sie dann ebenfalls noch ein. Dass der Turniersieg in der Gesamtwertung in der Compound Masterklasse von Elke Rapp errungen wurde, war angesichts dieser Leistungen verdient.

Doch auch der Rest der Tuttlinger Damenriege wusste durch gute Leistungen zu überzeugen: Lilli Reiner erreichte 2593 Ringe und belegte mit drei Punkten Rückstand auf die Siegerin in der Damenklasse den zweiten Platz, gefolgt von Tina Lehmann mit 2591 Ringen (3. Rang) und Anja Bürmann mit 2434 Ringen (4. Platz).

Bei den Recurve Damen-Masters erreichte Claudia Welte den zweiten Platz mit 1836 Ringen.

In der Compound Masterklasse platzierten sich Ralf Bürmann und Klaus Rapp auf den Rängen sieben und acht mit 2582 beziehungsweise 2518 Ringen.

In der Mannschaftswertung kam das Tuttlinger Damenteam (E. Rapp, L. Reiner, A. Bürmann) auf Rang zwei vor dem Mixed-Team (K. Rapp, R. Bürmann, T. Lehmann). Ein erfolgreicher – wenn auch coronbedingt später – Auftakt in die Turniersaison für die Bogensportler aus der Donaustadt.