Elke Rapp holt sich württembergischen Meistertitel

Bei den Hallenmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes in Ditzingen haben die Tuttlinger Schönblick-Bogenschützen erneut ihr hohes Leistungsniveau unter Beweis gestellt. Elke Rapp sicherte sich den Titel, Armin Welte wurde in der Jugendklasse Vizemeister.

Die Tuttlinger Bogenschützin Elke Rapp trumpfte erneut in der Compound Damen Masterklasse auf. Mit 563 von 600 möglichen Ringen erreichte sie den obersten Platz auf dem Siegerpodest.

In der Compound-Jugendklasse lieferte sich Armin Welte einen spannenden Wettkampf mit Adrian Veser aus Isny und musste sich am Ende mit nur einem Ring Unterschied geschlagen geben und erkämpfte sich die Silbermedaille mit 560 Zählern. Michael Glatz und Luis Jakobi gaben ihr Debut in der Compound-Juniorenklasse. Michael Glatz errang mit 557 Ringen den vierten Platz, Luis Jakobi wurde 546 Ringen Siebter.

Bei den Damen gab es weitere gute Tuttlinger Leistungen: Platz sechs mit 546 Ringen ging an Anja Bürmann, Platz sieben mit 545 Ringen an Tina Lehmann.

In der Compound Herren Masterklasse hatten sich Ralf Bürmann und Klaus Rapp qualifiziert und landeten auf Rang elf (Bürmann, 559 Ringe) bzw. 16 (Rapp, 553 Ringe).

In der Mannschaftswertung belegten die Damen Elke Rapp, Anja Bürmann und Tina Lehmann den zweiten Platz mit 1654 Zählern, das Herrenteam mit Ralf Bürmann, Klaus Rapp und Luis Jakobi landete abgeschlagen auf Rang sechs mit 1658 Punkten.

Anlässlich der Landesmeisterschaften der Bogenschützen des Württembergischen Schützenverbandes in der Hallendisziplin wurden den Bogenschützen der Tuttlinger Schützengesellschaft besondere Ehrungen für außergewöhnliche sportliche Leistungen im zurückliegenden Jahr zuteil. Die Jugend-Compoundmannschaft aus der Donaustadt, bestehend aus Michael Glatz, Armin Welte und Luis Jakobi, überbot 2017 den bestehenden Deutschen Rekord mit 1870 Ringen und konnte sich so in der Bestenliste der Deutschen Bogensportler verewigen.

Außerdem legte die Tuttlingerin Elke Rapp in der Compound-Damen-Masterklasse die Messlatte für deutsche Bestleistungen ein Stück nach oben. Mit 676 von 720 möglichen Ringen in der Disziplin Bogen im Freien ist ihre Leistung seit 2017 das Maß aller Dinge bei den Damen Masters in der Bundesrepublik.