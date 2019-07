Elfmeter-Turnier beim VfL Nendingen

Der VfL Nendingen veranstaltet am Samstag, 13. Juli, sein traditionelles Elfmeterschießen für Damen- und Herrenmannschaften auf dem Sportgelände „Häldele“. Das Turnier beginnt um 18.30 Uhr. Startberechtigt sind Spielerinnen und Spieler ab dem Jahrgang 2003.

Für das beste Männerteam gibt es einen Reisegutschein in Höhe von 300 Euro plus 150 Euro Preisgeld. Bei den Damen gibt es für den Sieger 100 Euro in bar. Im Rahmenprogramm legt DJ Hürk auf und ab 22 Uhr gibt es auch einen Barbetrieb. Anmeldungen sind bis 12. Juli unter www. vfl-nendingen.de vorzunehmen.